В «Локомотиве» надеются, что такие инциденты между Дзюбой и журналистом больше не повторятся

Директор по коммуникациям «Локомотива» Сергей Дерябкин заявили, что нападающий клуба Артем Дзюба сказал, что такие инциденты с журналистами больше не повторятся.

— Дзюба сказал, что эта ситуация станет для него уроком и это больше не повторится. Он это признает. Со своей стороны хотел бы надеяться, что следующего раза не будет. Безусловно, мы понимаем, что Артем себе позволил лишнего.

— Смотрели ли вы шоу Дзюбы с бананом?

— В силу природы нашей профессии, я смотрел. Дзюба взрослый человек. Я не готов его осуждать. Совершенно неважно, что я думаю по этому поводу.

— Будут ли последствия для журналиста «РБ Спорт» Виталия?

— Я надеюсь, что нет.

— Можем ли мы ожидать интервью Виталия с Артемом?

— На самом деле это было бы интересно.

Ранее стало известно, что КДК РФС дисквалифицировал Дзюбу на два матча РПЛ условно за угрозы в адрес журналиста.