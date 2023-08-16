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Сегодня, 16:09

В «Локомотиве» надеются, что такие инциденты между Дзюбой и журналистом больше не повторятся

Микеле Антонов
Корреспондент
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Директор по коммуникациям «Локомотива» Сергей Дерябкин заявили, что нападающий клуба Артем Дзюба сказал, что такие инциденты с журналистами больше не повторятся.

— Дзюба сказал, что эта ситуация станет для него уроком и это больше не повторится. Он это признает. Со своей стороны хотел бы надеяться, что следующего раза не будет. Безусловно, мы понимаем, что Артем себе позволил лишнего.

— Смотрели ли вы шоу Дзюбы с бананом?

— В силу природы нашей профессии, я смотрел. Дзюба взрослый человек. Я не готов его осуждать. Совершенно неважно, что я думаю по этому поводу.

— Будут ли последствия для журналиста «РБ Спорт» Виталия?

— Я надеюсь, что нет.

— Можем ли мы ожидать интервью Виталия с Артемом?

— На самом деле это было бы интересно.

Ранее стало известно, что КДК РФС дисквалифицировал Дзюбу на два матча РПЛ условно за угрозы в адрес журналиста.

Артем Дзюба
ФК Локомотив (Москва)
2
0
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 8-1 12
2
 Урал 4 3 1 0 7-3 10
3
 ЦСКА 4 3 0 1 11-6 9
4
 Спартак 4 3 0 1 11-7 9
5
 Кр. Советов 4 2 2 0 11-6 8
6
 Зенит 4 2 1 1 7-4 7
7
 Динамо 4 2 1 1 9-8 7
8
 Ростов 4 2 1 1 7-7 7
9
 Локомотив 4 1 2 1 8-8 5
10
 Пари НН 4 1 1 2 2-3 4
11
 Ахмат 4 1 0 3 5-8 3
12
 Сочи 4 1 0 3 4-7 3
13
 Балтика 4 1 0 3 3-7 3
14
 Рубин 4 0 2 2 4-10 2
15
 Оренбург 4 0 1 3 3-8 1
16
 Факел 4 0 0 4 3-10 0
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18.08 19:30
Рубин – Кр. Советов
 - : -
19.08 15:00
Динамо – ЦСКА
 - : -
19.08 17:30
Балтика – Урал
 - : -
19.08 19:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
19.08 20:00
Сочи – Ростов
 - : -
20.08 17:30
Факел – Пари НН
 - : -
20.08 19:30
Спартак – Зенит
 - : -
20.08 20:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
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ЖК
Г
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 4
Тео Бонгонда

Тео Бонгонда

Спартак

 3
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 3
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Николя Муми Нгамале

Николя Муми Нгамале

Динамо

 3
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 3
И К Ж
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 3 1 1
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 3 1 0
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