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Сегодня, 12:14

Губерниев не согласен со словами Аршавина о российских футболистах: «Надо рисковать»

Дарья Алексеева
Корреспондент
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Дмитрий Губерниев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на слова члена правления «Зенита» Андрея Аршавина, который не понимает, зачем российским футболистам уезжать за рубеж.

«Я не согласен с Андреем. Но поскольку он играл в футбол намного лучше, чем абсолютное большинство российских футболистов, играл в суперэлите, он имеет право на собственное мнение. Но я с ним не согласен. Здесь надо рисковать. Если футболист по-настоящему очень хороший, он пробьется даже через средние клубы. Не будем забывать здесь одну очень важную вещь, которая сейчас имеет значение для тех или иных людей. Возьмите, например, Кузяева, уезжая в средний клуб в Европе, не уже ли он не думает о возможности получения европейского паспорта? Об этом забывать не нужно. Здесь таких плоскостей очень много.

Нужно дерзать! В противном случае, да при деньгах, при славе, но настоящий футбол ты больше не вкусишь», — сказал Губерниев «СЭ».

Аршавин выступал за «Арсенал» с 2009 по 2013 год. Он провел за лондонский клуб 144 матча, забил 31 гол и отдал 46 результативных передач.

Полное интервью с Андреем Аршавиным читайте на сайте «СЭ».

Андрей Аршавин
Дмитрий Губерниев
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 14 9 4 1 23-9 31
2
 Зенит 14 9 2 3 29-13 29
3
 ЦСКА 14 6 6 2 26-19 24
4
 Кр. Советов 14 6 4 4 28-20 22
5
 Динамо 14 5 7 2 22-19 22
6
 Спартак 14 6 3 5 19-21 21
7
 Локомотив 14 5 6 3 19-18 21
8
 Пари НН 14 6 2 6 14-14 20
9
 Рубин 14 5 4 5 13-20 19
10
 Факел 14 5 3 6 13-16 18
11
 Ростов 14 4 5 5 22-25 17
12
 Урал 14 4 4 6 14-21 16
13
 Оренбург 14 3 4 7 16-22 13
14
 Ахмат 14 3 3 8 14-19 12
15
 Балтика 14 3 2 9 12-21 11
16
 Сочи 14 3 1 10 16-23 10
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11.11 14:00
Кр. Советов – Урал
 - : -
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 - : -
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 - : -
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 - : -
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 - : -
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 - : -
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