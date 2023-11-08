Газзаев о словах Аршавина про россиян за рубежом: «Они должны ставить цель — выиграть «Золотой мяч»

Бывший главный тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев в комментарии «СЭ» отреагировал на слова члена правления «Зенита» Андрея Аршавина, который не понимает, зачем российским футболистам уезжать за рубеж.

«Если талантливый российский игрок решил уехать за рубеж, то он должен поставить перед собой задачу оказаться в одном из лучших клубов Европы и добиться признания на европейском уровне. Он должен ставить перед собой цель выиграть «Золотой мяч». Хороший пример — Кварацхелия, который ворвался в европейский футбол и был номинирован на эту награду. Это большое достижение. Наши игроки должна ставить перед собой такую задачу, а не просто мечтать поиграть в Европе. Сейчас стать лучшим предоставляется Захаряну — он попал в хорошую команду, а ему всего 20 лет», — сказал Газзаев «СЭ».

Аршавин выступал за «Арсенал» с 2009 по 2013 год. Он провел за лондонский клуб 144 матча, забил 31 гол и отдал 46 результативных передач.

Полное интервью с Андреем Аршавиным читайте на сайте «СЭ».