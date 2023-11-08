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Сегодня, 12:13

Агент Ренана высказался о вызове футболиста в олимпийскую сборную Бразилии

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Футбольный агент Фернандо Гарсия, представляющий интересы защитника «Зенита» Роберта Ренана, высказался о вызове футболиста в олимпийскую сборную Бразилии.

«Вызов Ренана в олимпийскую сборную — это очень здорово. Я уверен, если он хорошо себя проявит в олимпийской сборной, то в ближайшие годы будет вызываться и в главную», — приводит слова Ренана Metaratings.ru.

Ренан выступает за «Зенит» с января 2023 года. В текущем сезоне в его активе 8 матчей за сине-бело-голубых во всех турнирах.

Источник: https://metaratings.ru/news/agent-esli-renan-proyavit-sebya-v-olimpiiskoi-sbornoi-brazilii-to-budet-vyzyvatsya-i-v-glavnuyu-303359/
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ФК Зенит
Роберт Ренан
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 14 9 4 1 23-9 31
2
 Зенит 14 9 2 3 29-13 29
3
 ЦСКА 14 6 6 2 26-19 24
4
 Кр. Советов 14 6 4 4 28-20 22
5
 Динамо 14 5 7 2 22-19 22
6
 Спартак 14 6 3 5 19-21 21
7
 Локомотив 14 5 6 3 19-18 21
8
 Пари НН 14 6 2 6 14-14 20
9
 Рубин 14 5 4 5 13-20 19
10
 Факел 14 5 3 6 13-16 18
11
 Ростов 14 4 5 5 22-25 17
12
 Урал 14 4 4 6 14-21 16
13
 Оренбург 14 3 4 7 16-22 13
14
 Ахмат 14 3 3 8 14-19 12
15
 Балтика 14 3 2 9 12-21 11
16
 Сочи 14 3 1 10 16-23 10
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11.11 14:00
Кр. Советов – Урал
 - : -
11.11 14:00
Факел – ЦСКА
 - : -
11.11 16:30
Локомотив – Ахмат
 - : -
11.11 19:30
Зенит – Краснодар
 - : -
12.11 14:00
Пари НН – Балтика
 - : -
12.11 16:30
Динамо – Оренбург
 - : -
12.11 19:00
Сочи – Рубин
 - : -
12.11 19:30
Спартак – Ростов
 - : -
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Матео Кассьерра

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 11
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

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Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 7
П
Квинси Промес

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Спартак

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Маркус Вендел

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И К Ж
Виктор Александров

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Пари Нижний Новгород

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Даниил Хлусевич

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Брайан Мансилья

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