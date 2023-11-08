Агент Ренана высказался о вызове футболиста в олимпийскую сборную Бразилии
Футбольный агент Фернандо Гарсия, представляющий интересы защитника «Зенита» Роберта Ренана, высказался о вызове футболиста в олимпийскую сборную Бразилии.
«Вызов Ренана в олимпийскую сборную — это очень здорово. Я уверен, если он хорошо себя проявит в олимпийской сборной, то в ближайшие годы будет вызываться и в главную», — приводит слова Ренана Metaratings.ru.
Ренан выступает за «Зенит» с января 2023 года. В текущем сезоне в его активе 8 матчей за сине-бело-голубых во всех турнирах.
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|29
|
3
|ЦСКА
|14
|6
|6
|2
|26-19
|24
|
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|14
|6
|4
|4
|28-20
|22
|
5
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|14
|5
|7
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|22-19
|22
|
6
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|14
|6
|3
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|
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|6
|2
|6
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|
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|
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|5
|5
|22-25
|17
|
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|14
|4
|4
|6
|14-21
|16
|
13
|Оренбург
|14
|3
|4
|7
|16-22
|13
|
14
|Ахмат
|14
|3
|3
|8
|14-19
|12
|
15
|Балтика
|14
|3
|2
|9
|12-21
|11
|
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|Сочи
|14
|3
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|16-23
|10
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|11.11
|14:00
|
Кр. Советов – Урал
|- : -
|11.11
|14:00
|
Факел – ЦСКА
|- : -
|11.11
|16:30
|
Локомотив – Ахмат
|- : -
|11.11
|19:30
|
Зенит – Краснодар
|- : -
|12.11
|14:00
|
Пари НН – Балтика
|- : -
|12.11
|16:30
|
Динамо – Оренбург
|- : -
|12.11
|19:00
|
Сочи – Рубин
|- : -
|12.11
|19:30
|
Спартак – Ростов
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ЖК
|Г
|
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Матео Кассьерра
Зенит
|11
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|7
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|7
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|5
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|11
|1
|3
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|11
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|12
|1
|3
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