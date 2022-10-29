Губерниев назвал Гогниева позором российского футбола: «Он себя ведет реально как *****!»
Телеведущий Дмитрий Губерниев в комментарии для «СЭ» раскритиковал поведение главного тренера «Химок» Спартака Гогниева.
Подмосковная команда крупно проиграла «Динамо» (1:6) в матче 15-го тура РПЛ. В первом тайме Гогниев заменил капитана Дениса Глушакова, в перерыве — тренер был удален и обматерил комментатора встречи.
«Я раньше думал, что Спартак Гогниев просто невоспитанный хам, а, на самом деле, он быдло-идиот! — сказал Губерниев «СЭ». — Я считаю, что РФС и РПЛ должны принимать меры к таким персонажам. Этот пассажир вообще никого тренировать не должен! Он знает, что его снимают, в абсолютно в хамской и быдляческой манере разговаривает с людьми. Это касается футболистов, комментаторов. С таким уровнем воспитания Спартаку Гогниеву даже на рынке не место».
Губерниев заявил, что он в ужасе от происходящего в «Химках». Безвыигрышная серия команды достигла 15 матчей.
«Я, как человек, который живет на Сходне и мне в целом по барабану на «Химки», в ужасе от того, что происходит. Таких людей нужно выгонять с волчьим билетом, чтобы они на пушечный выстрел не подходили к людям. Это позор российского футбола. Он себя ведет реально как мудак! Очень надеюсь, что в самое ближайшее время он найдет себе другую работу — грузчиком на каком-нибудь вино-водочном предприятии. Да и то его туда не возьмут. Мне ужасно стыдно за то, что происходит в «Химках», стыдно, чувство неловкости. Таким людям нечего делать в спорте. Особенно, когда ты тренер, педагог. Грузчик на ликеро-водочный завод, Спартак Гогниев. Вперед!» — заключил Губерниев.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|14
|11
|3
|0
|43-5
|36
|
2
|Спартак
|14
|9
|2
|3
|36-16
|29
|
3
|Динамо
|15
|7
|5
|3
|30-18
|26
|
4
|ЦСКА
|14
|7
|5
|2
|28-15
|26
|
5
|Ростов
|14
|7
|5
|2
|25-20
|26
|
6
|Краснодар
|14
|7
|3
|4
|27-20
|24
|
7
|Ахмат
|14
|7
|2
|5
|22-21
|23
|
8
|Оренбург
|15
|7
|1
|7
|28-34
|22
|
9
|Сочи
|14
|6
|2
|6
|22-29
|20
|
10
|Урал
|14
|5
|1
|8
|15-24
|16
|
11
|Кр. Советов
|14
|3
|5
|6
|15-21
|14
|
12
|Н. Новгород
|14
|3
|4
|7
|17-25
|13
|
13
|Факел
|15
|1
|9
|5
|18-28
|12
|
14
|Локомотив
|14
|3
|3
|8
|17-29
|12
|
15
|Химки
|15
|2
|3
|10
|14-34
|9
|
16
|Торпедо
|14
|1
|3
|10
|7-25
|6
|28.10
|17:00
|
Оренбург – Факел
|4 : 1
|29.10
|14:00
|
Динамо – Химки
|6 : 1
|29.10
|16:30
|
Ахмат – Ростов
|- : -
|29.10
|19:00
|
Локомотив – ЦСКА
|- : -
|30.10
|14:00
|
Кр. Советов – Н. Новгород
|- : -
|30.10
|14:00
|
Сочи – Урал
|- : -
|30.10
|16:30
|
Спартак – Торпедо
|- : -
|30.10
|19:30
|
Краснодар – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|11
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|11
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|11
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|6
|
|
Арсен Захарян
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|13
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Артем Мещанинов
Сочи
|12
|1
|2