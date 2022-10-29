Губерниев назвал Гогниева позором российского футбола: «Он себя ведет реально как *****!»

Телеведущий Дмитрий Губерниев в комментарии для «СЭ» раскритиковал поведение главного тренера «Химок» Спартака Гогниева.

Подмосковная команда крупно проиграла «Динамо» (1:6) в матче 15-го тура РПЛ. В первом тайме Гогниев заменил капитана Дениса Глушакова, в перерыве — тренер был удален и обматерил комментатора встречи.

«Я раньше думал, что Спартак Гогниев просто невоспитанный хам, а, на самом деле, он быдло-идиот! — сказал Губерниев «СЭ». — Я считаю, что РФС и РПЛ должны принимать меры к таким персонажам. Этот пассажир вообще никого тренировать не должен! Он знает, что его снимают, в абсолютно в хамской и быдляческой манере разговаривает с людьми. Это касается футболистов, комментаторов. С таким уровнем воспитания Спартаку Гогниеву даже на рынке не место».

Губерниев заявил, что он в ужасе от происходящего в «Химках». Безвыигрышная серия команды достигла 15 матчей.

«Я, как человек, который живет на Сходне и мне в целом по барабану на «Химки», в ужасе от того, что происходит. Таких людей нужно выгонять с волчьим билетом, чтобы они на пушечный выстрел не подходили к людям. Это позор российского футбола. Он себя ведет реально как мудак! Очень надеюсь, что в самое ближайшее время он найдет себе другую работу — грузчиком на каком-нибудь вино-водочном предприятии. Да и то его туда не возьмут. Мне ужасно стыдно за то, что происходит в «Химках», стыдно, чувство неловкости. Таким людям нечего делать в спорте. Особенно, когда ты тренер, педагог. Грузчик на ликеро-водочный завод, Спартак Гогниев. Вперед!» — заключил Губерниев.

29.10.2022 | Локомотив — ЦСКА