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Губерниев: «Хет-трик Дзюбы — это достижение для Нагорных, «Локомотив» расцветает»

Сергей Разин
корреспондент
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Известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал хет-трик нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы в матче 18-го тура РПЛ против «Ростова».

«Хет-трик Дзюбы — это большое достижение для него, но еще больше — для Юрия Нагорных. Я вообще в восторге от шагов руководства «Локомотива», которые поверили в Артема, дали ему шанс. Мне очень нравится то, что сейчас происходит с командой.

Играл ли он против Карпина? Это красивая история, но давайте не будем забывать, что это только первый матч. Сейчас Дзюбе нужно засучить рукава — парень он рукастый — и продолжать забивать. Я уверен, что «Локомотив» не просто останется в РПЛ, а расцветет", — приводит слова Губерниева «РБ Спорт».

Дзюба перешел в «Локомотив» 8 февраля на правах свободного агента и заключил контракт с клубом до конца сезона-2022/23. Голы в ворота «Ростова» стали для форварда первыми за железнодорожников.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-guberniev-het-trik-dzyuby-e-to-dostizhenie-dlya-nagorny-h-lokomotiv-rastsvetaet/
Артем Дзюба
ФК Локомотив (Москва)
Дмитрий Губерниев
2
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Дзюба против Карпина: восемь матчей, восемь голов
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 Зенит 18 14 3 1 50-7 45
2
 Спартак 18 11 4 3 42-20 37
3
 Ростов 18 10 5 3 33-26 35
4
 Ахмат 18 9 2 7 30-28 29
5
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
6
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
7
 Оренбург 18 8 1 9 34-40 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 18 6 4 8 23-30 22
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 18 5 4 9 22-32 19
13
 Локомотив 18 4 4 10 23-35 16
14
 Факел 18 1 11 6 22-34 14
15
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