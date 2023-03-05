Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 08:00

Брейдо — о Мурате Сасиеве: «Это человек — стихия, человек — явление. Таких больше нет»

Брейдо отреагировал на новость о смерти переводчика «Локомотива» Мурата Сасиева
Константин Белов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о смерти переводчика «Локомотива» Мурата Сасиева, с которым работал с 2019 по 2021 год.

«Мурат — великий человек. Я ни в коем случае не преувеличиваю, сказал Брейдо «СЭ». — Я думаю, что многие знают, что он величайший профессионал. Человек знал шесть языков. Он выучил сам испанский, учил английский по радио-эфирам, пластинкам The Beatles и Led Zeppelin. Он выучил итальянский по самоучителю за несколько недель, когда Валерий Георгиевич Газзаев заинтересовался Италией. Он писал стихи, увлекался философией, и так через немецкую философию выучил немецкий язык. Всеми этими языками он владел прекрасно, переключался за одну секунду с Хеведеса на Жоау Марио и обратно. Его профессионализм был не только в переводах, он жил работой. Атмосфера на уровне шуток, на уровне адаптации любого игрока, решении его проблем или если нужно было разрядить ситуацию».

Также Брейдо отметил, что Сасиев очень любил жизнь.

«Мурат в свое время занимался вокалом, прекрасно пел. Он долгое время думал, чтобы уйти и развиваться в этом направлении, долгое время искал себя. Это человек уникального таланта. Когда говорю «великий человек», я не подразумеваю только его абсолютно уникальные знания языков. Любят говорить про человека, что «он любил жизнь». Но я, правда, не знаю человека, который больше бы любил жизнь, чем Мурат. И больше бы любил людей, чем он. Мурат не самая известная фигура с медийной точки зрения, но все кто его знал — Мурата любили. И все сейчас, прочитав новость, плачут и не могут поверить в случившееся. У Мурата были проблемы с сердцем после ковида. Он ложился на операцию несколько дней назад, но, зная, что это наш Мурик и то, как он любит жизнь, никто не мог поверить, что его больше с нами не будет. Это человек — стихия, человек — явление. Таких больше нет», — добавил он.

Сасиеву было 47 лет, он работал в «Локомотиве» с 2016 года.

ФК Локомотив (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Дзюба пошел по пути Роналду. Как одним интервью разозлить всех
Гассиев. Нокаут в Армении, перспективы в Европе
Newsweek сообщил о беспокойстве НАТО из-за подводного флота России
NYP указала на провал стратегии Байдена по поддержке Украины
Шнуров опроверг сообщения о намерении покинуть Россию
Стало известно об улучшении состояния Костомарова
Популярное видео
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Зенит»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Ростов»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Факел»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Ахмат»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 16-й тур, видеообзоры матчей
«Ростов» — «Динамо»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Локомотив»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Нижний Новгород»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Краснодар»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Спартак»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 18-й тур: рестарт чемпионата после зимней паузы
«Дзюба умыл всех своих критиков!» Мнение Белоуса
Дзюба против Карпина: восемь матчей, восемь голов
Зарема: «Как Дзюба разобрал Валеру! И как же хорош Пиняев! Жаль, не спартаковский»
Сенников ожидает, что «Локомотив» поднимется в восьмерку лучших к концу сезона в РПЛ
Смородская: «Велик ли Дзюба? Я бы избегала таких формулировок»
Петржела: «У «Спартака» нет шансов на чемпионство, он не конкурент «Зениту»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Губерниев: «Хет-трик Дзюбы — это достижение для Нагорных, «Локомотив» расцветает»

Петржела — об отрыве «Зенита» от «Спартака» на 8 очков: «С самого начала сезона говорил, что у команды нет конкурентов»
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 14 3 1 50-7 45
2
 Спартак 18 11 4 3 42-20 37
3
 Ростов 18 10 5 3 33-26 35
4
 Ахмат 18 9 2 7 30-28 29
5
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
6
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
7
 Оренбург 18 8 1 9 34-40 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 18 6 4 8 23-30 22
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 18 5 4 9 22-32 19
13
 Локомотив 18 4 4 10 23-35 16
14
 Факел 18 1 11 6 22-34 14
15
 Химки 18 3 4 11 17-37 13
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 1 : 1
4.03 14:00
Спартак – Урал
 2 : 2
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 3 : 0
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 3 : 1
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 1 : 3
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 14
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 17 1 4
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости