Брейдо — о Мурате Сасиеве: «Это человек — стихия, человек — явление. Таких больше нет»
Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о смерти переводчика «Локомотива» Мурата Сасиева, с которым работал с 2019 по 2021 год.
«Мурат — великий человек. Я ни в коем случае не преувеличиваю, — сказал Брейдо «СЭ». — Я думаю, что многие знают, что он величайший профессионал. Человек знал шесть языков. Он выучил сам испанский, учил английский по радио-эфирам, пластинкам The Beatles и Led Zeppelin. Он выучил итальянский по самоучителю за несколько недель, когда Валерий Георгиевич Газзаев заинтересовался Италией. Он писал стихи, увлекался философией, и так через немецкую философию выучил немецкий язык. Всеми этими языками он владел прекрасно, переключался за одну секунду с Хеведеса на Жоау Марио и обратно. Его профессионализм был не только в переводах, он жил работой. Атмосфера на уровне шуток, на уровне адаптации любого игрока, решении его проблем или если нужно было разрядить ситуацию».
Также Брейдо отметил, что Сасиев очень любил жизнь.
«Мурат в свое время занимался вокалом, прекрасно пел. Он долгое время думал, чтобы уйти и развиваться в этом направлении, долгое время искал себя. Это человек уникального таланта. Когда говорю «великий человек», я не подразумеваю только его абсолютно уникальные знания языков. Любят говорить про человека, что «он любил жизнь». Но я, правда, не знаю человека, который больше бы любил жизнь, чем Мурат. И больше бы любил людей, чем он. Мурат не самая известная фигура с медийной точки зрения, но все кто его знал — Мурата любили. И все сейчас, прочитав новость, плачут и не могут поверить в случившееся. У Мурата были проблемы с сердцем после ковида. Он ложился на операцию несколько дней назад, но, зная, что это наш Мурик и то, как он любит жизнь, никто не мог поверить, что его больше с нами не будет. Это человек — стихия, человек — явление. Таких больше нет», — добавил он.
Сасиеву было 47 лет, он работал в «Локомотиве» с 2016 года.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
|18
|14
|3
|1
|50-7
|45
|
2
|Спартак
|18
|11
|4
|3
|42-20
|37
|
3
|Ростов
|18
|10
|5
|3
|33-26
|35
|
4
|Ахмат
|18
|9
|2
|7
|30-28
|29
|
5
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
6
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
7
|Оренбург
|18
|8
|1
|9
|34-40
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|18
|6
|4
|8
|23-30
|22
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Пари НН
|18
|5
|4
|9
|22-32
|19
|
13
|Локомотив
|18
|4
|4
|10
|23-35
|16
|
14
|Факел
|18
|1
|11
|6
|22-34
|14
|
15
|Химки
|18
|3
|4
|11
|17-37
|13
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|1 : 1
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|2 : 2
|4.03
|16:30
|
Зенит – Пари НН
|3 : 0
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|3 : 1
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|1 : 3
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|14
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|17
|1
|4
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2