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Дзюба против Карпина: восемь матчей, восемь голов

Кирилл Бурдаков
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Артем Дзюба.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Артем Дзюба в первом матче чемпионата России за «Локомотив» забил три гола в матче 18-го тура РПЛ против «Ростова» (3:1).

Эта игра стала для форварда восьмой в карьере против команд Валерия Карпина. В этих встречах Дзюба отличился восемью голами и двумя результативными передачами. Причем ни разу Артем не уходил с поля с одним голом, записав на свой счет один дубль и два хет-трика.

Все матчи Артема Дзюбы против команд Валерия Карпина

Дата

Турнир

Команда Дзюбы

Матч

Минуты

Действия

17.03.2018

Чемпионат

Арсенал

Ростов (д) — 2:2

90

2 гола

01.11.2018

Кубок

Зенит

Ростов (г) — 1:3

4 (в)

-

25.11.2018

Чемпионат

Зенит

Ростов (д) — 2:0

90

-

19.10.2019

Чемпионат

Зенит

Ростов (д) — 6:1

90

3 гола, 2 передачи

22.07.2020

Чемпионат

Зенит

Ростов (г) — 2:1

45 (в)

-

27.02.2021

Чемпионат

Зенит

Ростов (д) — 2:2

90

-

01.08.2021

Чемпионат

Зенит

Ростов (г) — 4:2

90

-

04.03.2023

Чемпионат

Локомотив

Ростов (г) — 3:1

75 (з)

3 гола

Итого: 8 матчей, 574 минуты, 8 голов, 2 передачи.

В списке главных врагов «Ростова» в чемпионатах России Дзюба с девятью голами в 18 матчах сравнялся с Александром Кокориным и Сергеем Семаком. Чаще дончан огорчали только четыре футболиста — Роман Павлюченко, Дмитрий Кириченко, Олег Веретенников и Дмитрий Лоськов.

Футболисты, которые забили больше всего голов в ворота «Ростова»

Игрок

Команды

Матчи

Матчи с голами

Голы

Роман Павлюченко

Ротор, Спартак, Локомотив, Урал

21

11

13

Дмитрий Кириченко

ЦСКА, Москва, Сатурн

15

6

11

Олег Веретенников

Ротор, Сокол

16

8

10

Дмитрий Лоськов

Локомотив, Сатурн

26

8

10

Александр Кокорин

Динамо, Зенит, Сочи, Спартак

15

5

9

Артем Дзюба

Спартак, Томь, Зенит, Арсенал, Локомотив

18

4

9

Сергей Семак

Асмарал, ЦСКА, Москва, Рубин, Зенит

30

9

9

Александр Панов

Зенит, Динамо, Торпедо

14

7

8

Валерий Есипов

Ротор, Сатурн

22

7

8
Артем Дзюба
Валерий Карпин
Футбол
РПЛ
0
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 14 3 1 50-7 45
2
 Спартак 18 11 4 3 42-20 37
3
 Ростов 18 10 5 3 33-26 35
4
 Ахмат 18 9 2 7 30-28 29
5
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
6
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
7
 Оренбург 18 8 1 9 34-40 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 18 6 4 8 23-30 22
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 18 5 4 9 22-32 19
13
 Локомотив 18 4 4 10 23-35 16
14
 Факел 18 1 11 6 22-34 14
15
 Химки 18 3 4 11 17-37 13
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 1 : 1
4.03 14:00
Спартак – Урал
 2 : 2
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 3 : 0
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 3 : 1
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 1 : 3
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 14
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 17 1 4
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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