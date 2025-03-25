Футбол
25 марта, 14:03

Федорищев поддержал тренера «Крыльев Советов» Осинькина: «Верим в вас»

Алина Савинова

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев встретился с руководством, главным тренером и игроками «Крыльев Советов». Он выразил поддержку Игорю Осинькину, возглавляющему самарскую команду.

«Мы осенью встречались. Говорили о целях и задачах нашего клуба. Тогда была поставлена конкретная цель — попасть в восьмерку. Да, теперь ситуация уже другая. Сейчас у болельщиков, у нас у всех, кто переживает за клуб, много справедливых опасений. Но, Игорь Витальевич, мы верим в вас. В вас верят болельщики, верит команда», — цитирует Федорищева Sovainfo.ru.

19 марта появилась информация о том, что 59-летнего Осинькина могут уволить из самарского клуба, однако позднее в «Крыльях Советов» опровергли эту информацию.

«Крылья» набрали 19 очков в 21 туре и располагаются на 12-м месте в чемпионате России. Следующий матч в РПЛ команда проведет дома против «Локомотива». Игра состоится 28 марта.

Источник: Sovainfo.ru
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
Вячеслав Федорищев
Игорь Осинькин
  • андрей андреев

    Ну, верь. Доверишься до ФНЛ...

    25.03.2025

  • Нет.

    25.03.2025

  • m_16

    Осинькин, Вам чёрная метка.

    25.03.2025

  • camellla

    Врет...ой, врет-))

    25.03.2025

  • Фирсыч

    Так и не понял, цель изменилась или нет?

    25.03.2025

  • zg

    Космический упырь!Так люто копнул супротив команды,что до сих пор отходят,а тут вдруг такая вера в Осинькина!Тьфу!

    25.03.2025

    • Расписание матчей РПЛ 28, 29 и 30 марта: кто играет в выходные

    Болельщики «Спартака» намерены частично отказаться от бойкота игр
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Локомотив 11 6 5 0 26-16 23
    2
    		 Краснодар 11 7 2 2 22-7 23
    3
    		 ЦСКА 10 6 3 1 19-8 21
    4
    		 Зенит 11 5 5 1 21-10 20
    5
    		 Спартак 10 5 3 2 17-14 18
    6
    		 Рубин 11 5 3 3 15-15 18
    7
    		 Балтика 10 4 5 1 13-6 17
    8
    		 Динамо 11 4 3 4 18-17 15
    9
    		 Ахмат 11 4 3 4 14-13 15
    10
    		 Ростов 11 3 4 4 9-12 13
    11
    		 Кр. Советов 11 3 3 5 16-21 12
    12
    		 Динамо Мх 10 2 4 4 5-11 10
    13
    		 Акрон 11 1 5 5 13-18 8
    14
    		 Оренбург 11 1 4 6 13-22 7
    15
    		 Пари НН 10 2 0 8 8-20 6
    16
    		 Сочи 10 0 2 8 5-24 2
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    4.10 13:00
    Акрон – Зенит
    		 1 : 1
    4.10 15:15
    Рубин – Кр. Советов
    		 2 : 0
    4.10 17:30
    Краснодар – Ахмат
    		 2 : 0
    4.10 19:45
    Динамо – Локомотив
    		 3 : 5
    5.10 12:00
    Оренбург – Ростов
    		 0 : 1
    5.10 14:15
    Сочи – Пари НН
    		 - : -
    5.10 16:30
    ЦСКА – Спартак
    		 - : -
    5.10 19:00
    Балтика – Динамо Мх
    		 - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков

    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 9
    Мирлинд Даку

    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Максим Глушенков

    Максим Глушенков

    Зенит

    		 6
    П
    Эдуард Сперцян

    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев

    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Матвей Кисляк

    Матвей Кисляк

    ЦСКА

    		 4
    И К Ж
    Диего Коста

    Диего Коста

    Краснодар

    		 10 1 2
    Лечи Садулаев

    Лечи Садулаев

    Ахмат

    		 11 1 2
    Ярослав Крашевский

    Ярослав Крашевский

    Пари Нижний Новгород

    		 3 1 1
    Вся статистика

