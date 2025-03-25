Федорищев поддержал тренера «Крыльев Советов» Осинькина: «Верим в вас»

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев встретился с руководством, главным тренером и игроками «Крыльев Советов». Он выразил поддержку Игорю Осинькину, возглавляющему самарскую команду.

«Мы осенью встречались. Говорили о целях и задачах нашего клуба. Тогда была поставлена конкретная цель — попасть в восьмерку. Да, теперь ситуация уже другая. Сейчас у болельщиков, у нас у всех, кто переживает за клуб, много справедливых опасений. Но, Игорь Витальевич, мы верим в вас. В вас верят болельщики, верит команда», — цитирует Федорищева Sovainfo.ru.

19 марта появилась информация о том, что 59-летнего Осинькина могут уволить из самарского клуба, однако позднее в «Крыльях Советов» опровергли эту информацию.

«Крылья» набрали 19 очков в 21 туре и располагаются на 12-м месте в чемпионате России. Следующий матч в РПЛ команда проведет дома против «Локомотива». Игра состоится 28 марта.