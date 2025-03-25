Расписание матчей РПЛ 28, 29 и 30 марта: кто играет в выходные

Матчи 22-го тура чемпионата России по футболу сезона 2024/2025 пройдут с 28 по 31 марта. «СЭ» публикует расписание тура. Время начала — московское.

Расписание 22-го тура РПЛ

28 марта, пятница

18.30. «Крылья Советов» — «Локомотив»

29 марта, субботу

14.00. «Динамо» — «Оренбург»

16.30. «Химки» — «Пари НН»

19.30. ЦСКА — «Динамо» Махачкала

30 марта, воскресенье

14.00. «Краснодар» — «Факел»

16.30. «Ахмат» — «Спартак»

19.30. «Зенит» — «Рубин»

31 марта, понедельник

18.30. «Акрон» — «Ростов»

По итогам 21-го тура премьер-лиги «Краснодар» с 46 очками возглавляет турнирную таблицу.

