25 марта, 14:34

Болельщики «Спартака» намерены частично отказаться от бойкота игр

Камила Абдурахманова
корреспондент
Фаната «Спартака».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Активные болельщики «Спартака» рассматривают возможность частичного снятия бойкота — они могут вернуться на матчи FONBET Кубка России, сообщает Telegram-канал «Мутко против».

В настоящее время среди сторонников красно-белых идут споры о целесообразности возвращения на кубковые игры. Большинство поддерживают возобновление посещений, однако часть болельщиков выступают против. Ожидается, что окончательное решение будет принято в ближайшие дни.

При этом фанаты намерены продолжать бойкотировать матчи РПЛ в знак протеста против системы Fan ID, действующей с 2022 года.

На данный момент красно-белые занимают второе место в турнирной таблице с 43 очками.

Источник: Telegram-канал Мутко против
Футбол
Кубок России
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Alar

    :circus_tent: и толпа :clown::clown::clown::clown:

    15.04.2025

  • zg

    Ну ты что,он не побеждает,он ссыкливо убегает и ждет,когда победят "за него"!)

    27.03.2025

  • chimega

    Простите за незнание, я не москвич - а что, кто-то что-то бойкотировал? В телевизере всё норм, в команде тоже...)))

    26.03.2025

  • bussi50

    Своим не посещением матчей эти горе болельщики себя наказывают и Спартак лишают большей поддержки. На зенит ходит по 50 тысяч а на спартак 16 ощютите разницу. А властям кто это в вёл без разницы ходите вы или нет на стадион, ни кто не чего отменять не будет.

    26.03.2025

  • Ed71

    Это те, что орали «мы - Спартак, а вы - г-но?»

    26.03.2025

  • Headliner85

    Пошли нах, черти! Не нужны вы нам на стадионах!

    26.03.2025

  • М.Л.КРАСС.ПОБЕДИТЕЛЬ СПАРТАКА..

    Может просто клуб не такой великий , как казалось раньше?))

    26.03.2025

  • М.Л.КРАСС.ПОБЕДИТЕЛЬ СПАРТАКА..

    Всегда побеждает Марк Лициний Красс. Это же классика .))

    26.03.2025

  • С детства за Уралмаш!

    Скорострел, разве ты еще не понял, что твое мнение тут никого не интересует, кроме местных сисадминов?)))

    26.03.2025

  • Максим Черный

    тряпки пятачковые....

    26.03.2025

  • Berkut-7

    Иногда убеждения важнее , чем поход на стадион , кому нравится на поводке ходить, пусть ходят , но я не позволю тварям типа Журовой ради политики вешать мне поводок на шею.

    25.03.2025

  • spartsmen

    активные болельщики, сторонники, фанаты ... который год редакция сэкса путается в понятиях, когда можно просто почитать словарь. болельщики не отказывались от хождения на футбол, поэтому и отказываться от отказа им не надо. остальное - дело лично каждого.

    25.03.2025

  • Спринт

    Со мной тобе якобы "разницу" во век не преодолеть с зачатия ..

    25.03.2025

  • Спринт

    .. хрямай вволю .. есчо подчину .. как на вид подвернешьси .. **

    25.03.2025

  • Serge Pol

    Так,не ходи никуда.На@ер ты команде нужен?Если не хочешь её поддерживать...

    25.03.2025

  • Serge Pol

    Дурак ты малолетний.Твои данные давно на всех порталах есть.Без поводка он гуляет...Если понадобится,заметут мгновенно.

    25.03.2025

  • FCSM

    Пенсияяяяя, ты опять тут вылез обморок старый питерский? Закройся и сиди помалкивай! Твоя ересь тут никому не интересна.

    25.03.2025

  • FCSM

    Так не ходи. Сиди дома и сам лишай себя удовольствия смотреть и поддерживать любимую команду в живую.

    25.03.2025

  • Спринт

    Все эти придури, как и ты "стиральщик своей хренотени", футбольными болельщиками никогда не были и не будут.

    25.03.2025

  • Спринт

    Только тушинские примитивные болелы и идиотические фаны способны якобы "бойкотировать" матчи якобы "своей" команды. Эти примитивные и идиотические .., сугубо - никогда футбольными болельшиками не были, по определению. Без этих придурей на трибунах российских стадионов гораздо больше болеющих именно за футбол.

    25.03.2025

  • spar001

    правильно, ребята... только, не надо матерных зарядов и прочего хамства... на футбол люди (обычные болельщики) должны ходить семьями, в первую очередь на футбол должны ходить дети - Это очень важно, потому что если дети не будут ходить на футбол, то у футбола не будет будущего и все за что вы болеете будет обречено!

    25.03.2025

  • Berkut-7

    НУ раз им плевать на меня, тем более чего мне ходить туда ?

    25.03.2025

  • UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho).

    главное не давать заднюю в вопросе борьбы с цифровым загоном!

    25.03.2025

  • С детства за Уралмаш!

    Не надо путать фанатов и болельщиков. Болелы на матчи ходили и ходят. А эти... без них даже команда лучше стала играть)))

    25.03.2025

  • FCSM

    А надоело им без футбола по домам сидеть) Все про них забыли, вот они и решили о себе напомнить)

    25.03.2025

  • Горын

    :sweat_smile::joy::rofl::clown::clown::clown:

    25.03.2025

  • ONIKAN2013

    Всем известные любители переобуваться. "Мы- принципиальные, но только частично".

    25.03.2025

  • Jean4

    А что изменилось, с чего вдруг могут принять такое решение? Fan id отменили, из-за которого якобы и был начат бойкот? Нет. Тогда в чем дело?

    25.03.2025

  • FCSM

    100%

    25.03.2025

  • FCSM

    Реально правильное решение у тех кто сейчас ходит на стадион не смотря ни на что!

    25.03.2025

  • Adiоs Amigos R

    Макет оказался сильней

    25.03.2025

  • FCSM

    Вот вот! Для них главное своё самолюбие а на Спартак наплевать.

    25.03.2025

  • FCSM

    Вот вот. Так и всем нет никакого дела до кучки фанатов! Основная масса болельщиков всё это переварила.

    25.03.2025

  • Андрей Киреев

    Какая новость! То есть лица нетрадиционной ( и не только футбольной) ориентации решили посдавать задом? ))))))

    25.03.2025

  • FCSM

    Вот вот. А Московские, принципиальные идиоты сидят дома).

    25.03.2025

  • FCSM

    Ты думаешь кому то и что то даказал наивный) Да им наплевать на тебя поверь. Людей и болельщиков по всей стране миллионы и отсутствие кучки фанатов ни как ни сказывается! Ты наказываешь и закрываешь сам себя, но это твои проблемы и они никого не интересуют.

    25.03.2025

  • FCSM

    Да забыли все о Вас уже. Успокойтесь. Законодатели прекрасно видят, что и без этих фанатов прекрасно заполняются трибуны и ни кто на уступки Вам уже никогда не пойдёт. Продолжайте сидеть с пивом у телевизоров дети) А вообще, честно сказать, большенство из всех этих фанатов думаю и так ходят на матчи, только прекрываются официальным байкотом).

    25.03.2025

  • Berkut-7

    Я никогда не вернусь на стадион, пока будет фан айди, я не позволю мразям из правительства , на поводке меня выгуливать , а те кто ходит на стадион, те потом осознают что прогибание под чиновников заканчивается в итоге очень плачевнои дело не ограничится футболом.

    25.03.2025

  • Berkut-7

    Благодаря еденицам , в мире всё еще есть права у людей., без этих едениц , в мире процветало рабовладение до сих пор.

    25.03.2025

  • FCSM

    Таких принципиальных идиотов единицы! Нормальных болельщиков и без них хватает. Поводок у них, клоуны несерьёзные)

    25.03.2025

  • Berkut-7

    Люди хотят без поводка на шее ходить на футбольные матчи, как в хоккее и волейболе.

    25.03.2025

  • FCSM

    Да что эти клоуны вообще напоминают о себе и хотят добиться?!)))) Про них все уже забыли и всем на них наплевать. У Спартака и без них собирается полный стадион болельщиков!

    25.03.2025

  • Berkut-7

    Журова сильнее всех оказалась, ввела фан айди и свалила с футбола, что там сейчас, её вообще не интересует, она закон приянла и довольна , она чиновник, она так видит , она даже не знает что существуют какие-то бойкоты , ей до этого дела никакого.

    25.03.2025

  • анатолий еремин

    Думаю обывательское. А если без них победят, настоящие болельщики скажут,"А нахрен вы нужны и без вас победили ,только проблемы от вас фанатов." Мне тоже очень не нравится заслье легионеров в Спартаке, но я 55 лет за Спартак и до своей смерти теперь уже.

    25.03.2025

  • zg

    Взаимно!:handshake::metal:

    25.03.2025

  • zg

    Вот именно!Полностью согласен,Друже!Но по хорошему,надо ходить и поддерживать свою команду,никто уже ничего не отменит,а являть хз кому свою принципиальность,ну как то сомнительно...

    25.03.2025

  • zg

    Да тут вопрос,оно "обывательское" или реально правильное!)

    25.03.2025

  • zg

    За 2 было только внизу за воротами!)А про договорится...Да хз...Просто где то уже внутри клубов решили,а ну его нафиг,да и всё...

    25.03.2025

  • Gordon

    Я взял за 2 рубля с чем-то на вполне приличные места. Для плова, по-моему, вполне. А насчёт аусвайса мне до сих пор непонятно, почему все вместе не договорились о каком-то едином подходе. Ведь смогли в своё время договориться драться без "говна", о совместных выездах за сборную в опасные страны и пр. Ну да ладно. Есть то, что есть.

    25.03.2025

  • Странник-777

    Насчет "поганого аусвайса". Вы и без него давно уже посчитаны, переписаны, подклеены куда надо, прошиты и зафиксированы большой сургучной печатью сами знаете какой канторы. Регистрируйтесь и возвращайте долг клубу!

    25.03.2025

  • Странник-777

    Сейчас, как никогда, Спартаку нужна мощная поддержка болельщиков. А эти предатели великого клуба рассуждают - ходить ли на стадион вообще...

    25.03.2025

  • Patria o muerte

    Инициаторы "аусвайс-бойкота" с "виража" давно соскочили.Пресловутый "вираж" почти всегда полон,да ещё и получали карту по упрощённой схеме (если верить некоторым спорт.изданиям).

    25.03.2025

  • zg

    Вот именно!Бомжи так вообще сходу болт на это положили(ну может кроме части "виража"),мы в этом плане из топ клубов самые принципиальные,много друзей не ходит,сменили футбол на хоккей!ПыСы-вчера глянул цены на матчи с Северсталью и АКУЕЛ!Думал дочь с женой еще разок на хоккей вывести,но понял,лучше в след году на регулярочку!))))Это даже со скидкой 30% на все 3 билета благодаря ребенку!)

    25.03.2025

  • Gordon

    Я к тому, что если сейчас начнут ходить, ничего плохого в этом не вижу. До сих пор помню, как обидно было на финале - что у "Динамо" фанаты с активной поддержкой были а у нас - нет.

    25.03.2025

  • zg

    Не,принципиалы были,есть и будут,но многие принципиальные на кубок как раз ходили,ради демонстрации разницы!:point_up:?

    25.03.2025

  • с13

    То есть предателями правого дела сторонников частичного снятия бойкота не назовёшь. Так, полупредатели.

    25.03.2025

  • Gordon

    Никаких проблем в том, чтобы ходить на кубок, где нет поганого аусвайса, нет.

    25.03.2025

  • Gordon

    Кто как.

    25.03.2025

  • zg

    Дык на кубок вроде без проблем ходили!

    25.03.2025

    • Федорищев поддержал тренера «Крыльев Советов» Осинькина: «Верим в вас»

    В «Пари НН» опровергли информацию о серьезной травме Эктова
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Локомотив 11 6 5 0 26-16 23
    2
    		 Краснодар 11 7 2 2 22-7 23
    3
    		 ЦСКА 10 6 3 1 19-8 21
    4
    		 Зенит 11 5 5 1 21-10 20
    5
    		 Спартак 10 5 3 2 17-14 18
    6
    		 Рубин 11 5 3 3 15-15 18
    7
    		 Балтика 10 4 5 1 13-6 17
    8
    		 Динамо 11 4 3 4 18-17 15
    9
    		 Ахмат 11 4 3 4 14-13 15
    10
    		 Ростов 11 3 4 4 9-12 13
    11
    		 Кр. Советов 11 3 3 5 16-21 12
    12
    		 Динамо Мх 10 2 4 4 5-11 10
    13
    		 Акрон 11 1 5 5 13-18 8
    14
    		 Оренбург 11 1 4 6 13-22 7
    15
    		 Пари НН 10 2 0 8 8-20 6
    16
    		 Сочи 10 0 2 8 5-24 2
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    4.10 13:00
    Акрон – Зенит
    		 1 : 1
    4.10 15:15
    Рубин – Кр. Советов
    		 2 : 0
    4.10 17:30
    Краснодар – Ахмат
    		 2 : 0
    4.10 19:45
    Динамо – Локомотив
    		 3 : 5
    5.10 12:00
    Оренбург – Ростов
    		 0 : 1
    5.10 14:15
    Сочи – Пари НН
    		 - : -
    5.10 16:30
    ЦСКА – Спартак
    		 - : -
    5.10 19:00
    Балтика – Динамо Мх
    		 - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков

    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 9
    Мирлинд Даку

    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Максим Глушенков

    Максим Глушенков

    Зенит

    		 6
    П
    Эдуард Сперцян

    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев

    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Матвей Кисляк

    Матвей Кисляк

    ЦСКА

    		 4
    И К Ж
    Диего Коста

    Диего Коста

    Краснодар

    		 10 1 2
    Лечи Садулаев

    Лечи Садулаев

    Ахмат

    		 11 1 2
    Ярослав Крашевский

    Ярослав Крашевский

    Пари Нижний Новгород

    		 3 1 1
    Вся статистика

