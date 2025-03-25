Болельщики «Спартака» намерены частично отказаться от бойкота игр

Активные болельщики «Спартака» рассматривают возможность частичного снятия бойкота — они могут вернуться на матчи FONBET Кубка России, сообщает Telegram-канал «Мутко против».

В настоящее время среди сторонников красно-белых идут споры о целесообразности возвращения на кубковые игры. Большинство поддерживают возобновление посещений, однако часть болельщиков выступают против. Ожидается, что окончательное решение будет принято в ближайшие дни.

При этом фанаты намерены продолжать бойкотировать матчи РПЛ в знак протеста против системы Fan ID, действующей с 2022 года.

На данный момент красно-белые занимают второе место в турнирной таблице с 43 очками.