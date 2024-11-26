Губернатор Самарской области — о заявлении про коррупцию в судействе РПЛ: «Решение я принял, буду доводить его до конца»

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев ответил на вопрос о возможных последствиях для «Крыльев Советов» после его заявления о коррупции в российском судейском корпусе.

— Не боитесь, что сказанные вами слова о коррупции могут повлиять на «Крылья Советов»? Например, снятие очков.

— Комиссия госсовета — это орган, созданный, чтобы обсуждать вопросы всей страны. Сейчас секретарем госсовета является Дюмин. Когда он организовал работу, он сказал, что мы должны по-настоящему положительно влиять. Честно, еще полгода назад я не был погружен в футбол так сильно. Сейчас разобрался. «Крылья Советов» — команда легендарная, которая у нас была, есть и будет. Но история про «Крылья» не единственная. Говорю о том, что сложившаяся система есть. Решение я принял, буду доводить его до конца. Ситуация негативно влияет на отечественный спорт. Молодые спортсмены видят, что сейчас есть факторы, которые влияют на результат игры. Не их стремление, а договорятся ли с партнером о финансировании судейской неофициальной истории. В Самаре мы приняли решение, что если мы не будем финансировать эту систему, она отпадет.

Мы осознаем меру ответственности за «Крылья». Уверен, что с РФС с ответственными чиновниками обсудим. В бюджет клуба мы направляем 1,8 миллиарда рублей — это очень много, особенно в момент СВО. Но это профессиональный клуб, который влияет на массовый спорт. Было выявлено много экономической неэффективности, а далее мы нашли шантаж, где деньги уходят в коррупцию. У нас хорошие отношения с РФС, мы работаем с ними, — сказал Федорищев.

Губернатор Самарской области заявил о масштабной коррупции в российском судействе. Собираем реакцию онлайн