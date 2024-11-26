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Судейство

Сегодня, 21:32

Губернатор Самарской области — о заявлении про коррупцию в судействе РПЛ: «Решение я принял, буду доводить его до конца»

Микеле Антонов
Корреспондент
Артем Бухаев
Корреспондент
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Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев ответил на вопрос о возможных последствиях для «Крыльев Советов» после его заявления о коррупции в российском судейском корпусе.

— Не боитесь, что сказанные вами слова о коррупции могут повлиять на «Крылья Советов»? Например, снятие очков.

— Комиссия госсовета — это орган, созданный, чтобы обсуждать вопросы всей страны. Сейчас секретарем госсовета является Дюмин. Когда он организовал работу, он сказал, что мы должны по-настоящему положительно влиять. Честно, еще полгода назад я не был погружен в футбол так сильно. Сейчас разобрался. «Крылья Советов» — команда легендарная, которая у нас была, есть и будет. Но история про «Крылья» не единственная. Говорю о том, что сложившаяся система есть. Решение я принял, буду доводить его до конца. Ситуация негативно влияет на отечественный спорт. Молодые спортсмены видят, что сейчас есть факторы, которые влияют на результат игры. Не их стремление, а договорятся ли с партнером о финансировании судейской неофициальной истории. В Самаре мы приняли решение, что если мы не будем финансировать эту систему, она отпадет.

Мы осознаем меру ответственности за «Крылья». Уверен, что с РФС с ответственными чиновниками обсудим. В бюджет клуба мы направляем 1,8 миллиарда рублей — это очень много, особенно в момент СВО. Но это профессиональный клуб, который влияет на массовый спорт. Было выявлено много экономической неэффективности, а далее мы нашли шантаж, где деньги уходят в коррупцию. У нас хорошие отношения с РФС, мы работаем с ними, — сказал Федорищев.

Губернатор Самарской области заявил о масштабной коррупции в российском судействе. Собираем реакцию онлайн

Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
Вячеслав Федорищев
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 12 3 1 34-7 39
2
 Краснодар 16 11 5 0 34-9 38
3
 Локомотив 16 11 1 4 32-23 34
4
 Спартак 16 9 4 3 30-14 31
5
 Динамо 16 9 4 3 32-18 31
6
 ЦСКА 16 8 3 5 25-12 27
7
 Рубин 16 6 4 6 20-22 22
8
 Ростов 16 5 5 6 22-27 20
9
 Пари НН 16 4 4 8 15-27 16
10
 Акрон 16 4 4 8 19-33 16
11
 Динамо Мх 16 3 7 6 9-14 16
12
 Кр. Советов 16 4 3 9 15-24 15
13
 Химки 16 2 7 7 18-30 13
14
 Факел 16 2 7 7 11-24 13
15
 Ахмат 16 1 6 9 14-31 9
16
 Оренбург 16 1 5 10 16-31 8
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30 тур
30.11 14:00
Акрон – Оренбург
 - : -
30.11 16:30
ЦСКА – Рубин
 - : -
30.11 19:00
Ростов – Пари НН
 - : -
1.12 14:00
Локомотив – Химки
 - : -
1.12 16:30
Зенит – Кр. Советов
 - : -
1.12 19:00
Динамо Мх – Факел
 - : -
1.12 19:30
Краснодар – Спартак
 - : -
2.12 19:00
Ахмат – Динамо
 - : -
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ЖК
Г
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 12
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Бителло

Бителло

Динамо

 6
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 7 1 1
Данила Прохин

Данила Прохин

Оренбург

 13 1 5
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

Крылья Советов

 11 1 3
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