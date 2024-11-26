Федорищев: «Мне позвонили несколько губернаторов и предложили идеологию «чистый спорт»

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев рассказал, что несет ответственность за «Крылья Советов».

— Мне позвонили несколько губернаторов и предложили идеологию «чистый спорт». Я не один. Ответственность за клуб я несу.

— Правильно ли мы понимаем, что перед заявлением вы заручились поддержкой и не боитесь, что оно сильно повлияет на ситуацию в клубе?

— Абсолютно неправильно вы меня поняли. Ни с кем не советовался. Собирал информацию. Поняли отношения. Ситуацию полностью узнали. Не сильно понимаю резонанс. Все же об этом знают. Уверен, что для команды это не будет существенным препятствием в жизни. Такая темная структура обычно бывает побеждена. Если команда понесет существенный ущерб, отвечу перед болельщиками и перед командой.

26 ноября Федорищев заявил, что самарские «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей на взятки неназванным преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола.