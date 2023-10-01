Булыкин считает, что «Спартак» может уволить Абаскаля из-за отсутствия результатов

Бывший нападающий «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин высказался о возможной отставке главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

«Такое происходит. Иногда случаются игры, в которых у команды ничего не получается, и ты ничего с этим не можешь поделать. Абаскаль все время тасует состав, не может определиться с тем, кто у него играет и кто у него должен делать результат, а кого он выпускает ради того, чтобы просто посмотреть. В этом плане ребята не могут никак найти взаимопонимание, отсутствие явного костяка тоже влияет на результаты команды. А тренер от них напрямую зависит — если результаты плохие, то его увольняют, а если хорошие, то как бы кто плохо не играл, он останется», — цитирует Булыкина «Газета.Ru».

В 10-м туре РПЛ «Спартак» потерпел поражение от «Крыльев Советов» со счетом 0:4. На данный момент красно-белые с 16 очками занимают пятое место в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре «Спартак» на своем поле примет ЦСКА.