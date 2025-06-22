Губернатор Нижегородской области опроверг сокращение полномочий руководства «Пари НН»

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в кулуарах ПМЭФ-2025 ответил на вопрос «СЭ» о возможных изменениях работы в руководстве «Пари НН».

— Появилась информация, что у руководства «Пари НН» будет меньше полномочий из-за низких результатов в последние годы.

— Это чушь. Не знаю, зачем это комментировать. Пусть это делает тот, кто пишет. Под этим нет никаких оснований — ни под расширением, ни под уменьшением полномочий. Все выполняют свою работу, как и раньше. Те проблемы, которые у нас возникли, никак не связаны с определенными фамилиями. Был миллион факторов, которые были проанализированы, была сделана работа над ошибками.

По итогам сезона-2024/25 нижегородский клуб занял 13-е место в турнирной таблице РПЛ и попал в стыковые матчи за право играть в премьер-лиге, где по сумме двух матчей уступил «Сочи» (2:1, 1:3).

16 июня РФС объявил, что «Пари НН» заменит «Химки» в следующем сезоне РПЛ, так как подмосковный клуб не получил лицензию для участия в чемпионате.