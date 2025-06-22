Источник: «Спартаку» интересен хавбек «Марселя» Унахи

«Спартак» проявляет интерес к центральному полузащитнику «Марселя» Аззедину Унахи, сообщает журналист Лоренцо Лепор.

По информации источника, трансфер 25-летнего хавбека также хотят оформить «Панатинаикос», ПАОК и «Севилья».

Унахи прошлый сезон провел в аренде в «Панатинаикосе». В 37 матчах, он забил 5 голов и сделал 7 результативных передач.

Контракт хавбека с «Марселем» действует до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 10 миллионов евро. За «провансальцев» Унахи провел 44 матчах, забил 3 мяча и сделал 1 голевой пас.