22 июня, 14:15

Источник: «Спартаку» интересен хавбек «Марселя» Унахи

Руслан Минаев
Аззедин Унахи.
Фото Global Look Press

«Спартак» проявляет интерес к центральному полузащитнику «Марселя» Аззедину Унахи, сообщает журналист Лоренцо Лепор.

По информации источника, трансфер 25-летнего хавбека также хотят оформить «Панатинаикос», ПАОК и «Севилья».

Унахи прошлый сезон провел в аренде в «Панатинаикосе». В 37 матчах, он забил 5 голов и сделал 7 результативных передач.

Контракт хавбека с «Марселем» действует до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 10 миллионов евро. За «провансальцев» Унахи провел 44 матчах, забил 3 мяча и сделал 1 голевой пас.

Таблица трансферов РПЛ

Футбол
РПЛ
ФК Марсель
ФК Спартак (Москва)
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • sven

    Малышев с Кахигао покупают только тот хлам, с которого можно откаты получить

    22.06.2025

  • тихоновнавсегда

    Данунахи! Было уже?:joy: Не читал комменты,но уверен что было что-то подобное.)))

    22.06.2025

  • zzzz1400

    Как раз там воруют ведрами. Посмотрите на Федуна. Это самый крупный вор в России. Он обул государство на сотни миллиардов и ему за это ничего (дело открытие банка). А с-москва самый убыточный клуб в РФ. Ему кого-то покупать сейчас не стоит без продаж. Может словить бан УЕФА по фаирплей.

    22.06.2025

  • Ненасытный_Гардемарин

    Так чемпионами же стали с Каррерой при Родионове, который с Аленичевым и набрали чемпионский состав. Или я что-то путаю? Аленичев не потянул тренерство, но состав же при них набрали.

    22.06.2025

  • Sergey Mikhaylov

    слава ухани

    22.06.2025

  • Дед Пихто

    Аленичев уже приходил, и Родионов был директором, результат известен.

    22.06.2025

  • Valekka

    Так Родионов и был на месте Кахигао! Пока Тушино не перейдёт в статус частного клуба-порядка там не будет.Даже начинавшие вместе компаньоны со временем пытаются обуть на бабки друг друга,а тут никто не ведает : что,куда,сколько,зачем?! Лафа! Ловчева надо : ничего не может,но воплями своими может бардак приуменьшить на время!

    22.06.2025

  • Ganimed77

    Его красная цена, 5 лямов, а за 12 пускай он тусуется у Марселя :laughing:

    22.06.2025

  • Ненасытный_Гардемарин

    Ну во всяком случае такого камна как Гарсию не покупали. Может Аленичев как тренер не тянет, но вот что-что, а чемпионский состав собрали, потому что у честных и порядочных настоящих спартаковцев, цель была действительно усиление, а не распил. Мне кажется Аленичеву с Родионовым надо не вместо Станоквича, а вместо Кахигао этого. Вот тогда будет толк.

    22.06.2025

  • Роман Морковкин

    У-у-уннннаххи! Маля.

    22.06.2025

  • zoolord

    Этот Хунаи на какой позиции играет? Если на место Мартинса, то другое дело. А так, толку никакого. Нужен суперопорник, такой как Фернандо!

    22.06.2025

  • Марко Петкович

    Соболев русский игрок. Не кот в мешке, его способности известны. Тут вопрос к тренеру

    22.06.2025

  • Valekka

    Как Хулио!

    22.06.2025

  • АйЯЯйКиН-СССР

    Данунахи - древний доисторический народ, прародитель человечества... Рен-ТВ рекомендует:stuck_out_tongue_winking_eye::stuck_out_tongue_winking_eye:

    22.06.2025

  • Valekka

    И Родионов, и Аленичев были уже - И..?

    22.06.2025

  • Sergpol88

    Кто там в Лукойле что пилит,придурок?Там все долларовые миллионеры.

    22.06.2025

  • Гмитрий Дуберниев

    Ну так то СЭ не только про футбольный Спартак обычно пишет, но и про Овечкина и про всех остальных по чуть-чуть.

    22.06.2025

  • Valekka

    В своё время самолёт У-2 стал По-2. Игрок,наверно,неплохой,но не на 10 лямов! Как бы по аналогии с самолётом,Унахи не превратилось в Спартаке в По.. нах..!:)) Шутка,конечно,но зачем из Французского Чемпионата переходить в Российский,если такие же деньги Топы Греции дают,где он уже поиграл и привлёк внимание,не говоря про Испанию?!И это в то время,когда из Российского в Греческий переходят??!!

    22.06.2025

  • а только ли СПАРТАК....уровень колхоза везет? вот к примеру ЗЕНИТ прикупил себе дельфина. тот даже уровень хутора не тянет

    22.06.2025

  • ONIKAN2013

    Данунахи.

    22.06.2025

  • Ненасытный_Гардемарин

    Пока Спартак не угомонится со своими бесконечными трансферами, результата не будет. Учитесь у Краснодара, крайне не стандартный на сегодняшний день подход в перерыве прошедшего чемпионата, дал фантастический результат. И это вполне объяснимо, людям просто дали сыграться. У Спартака же этого времени не было, нет и судя по всему в ближайшее время не будет. Правда у Спартака и Краснодара совершенно разная ситуация внутри клубов. У Галицкого попробуй напили, он того сам распилит. В Спартаке же акулы просто кишат, поэтому такой безтрансферный подход невозможен. Так и будет винегрет в составе, который не приведет к результату. Пока не придут честные люди типа Родионова с Аленичевым, этот бардак с "усилениями" не прекратится. Сыгранность, ключ к успеху, а не трансферы. Галицкий это давно понял, посмотрите как Краснодар всесь чемпионат сыграл одним и тем же составом, хотя могут себе позволить и два таких состава. В подтверждение этого, вспомните как Спартак громил всех подряд до перерыва.

    22.06.2025

  • albou2

    Он тоже в футбольный Спартак переходит?)

    22.06.2025

  • Андрей

    Хунаи

    22.06.2025

  • albou2

    Я даже боюсь представить, как комментаторы и болельщики будут склонять эту фамилию..)))

    22.06.2025

  • Марко Петкович

    Опять всякий хлам хотят привозить. Спартак реально поражает своей трансферной политикой. Тупо везут игроков уровня колхоза

    22.06.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    «Спартаку» интересен хавбек «Марселя» Унахи. Аззедину сказал Спартаку УУУ на хи.

    22.06.2025

  • Millwall82

    ну этот НахНах так-то сборник, одно из открытий ЧМ22.

    22.06.2025

  • Гмитрий Дуберниев

    Пишите лучше про Овечкина.

    22.06.2025

  • sdf_1

    сообщает журналист Лоренцо Лепор -------------- Вы хоть пишите, что это за журанлист такой. Откуда взялся и где работает

    22.06.2025

  • Jean4

    Себе пусть его оставят.

    22.06.2025

    • Губернатор Нижегородской области опроверг сокращение полномочий руководства «Пари НН»

    Одоевский обратился к болельщикам «Ростова»: «Рад быть частью семьи»
