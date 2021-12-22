Грулев продлил контракт с «Динамо» до 2025 года

Нападающий Вячеслав Грулев продлил контракт с «Динамо». Соглашение рассчитано до конца сезона-2024/25.

Предыдущий контракт 22-летнего нападающего с московскоим клубом истекал летом 2022 года.

В текущем сезоне Грулев сыграл за «Динамо» 16 матчей в РПЛ, забил шесть голов и отдал одну результативную передачу.