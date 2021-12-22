Грулев продлил контракт с «Динамо» до 2025 года
12:32
Нападающий Вячеслав Грулев продлил контракт с «Динамо». Соглашение рассчитано до конца сезона-2024/25.
Предыдущий контракт 22-летнего нападающего с московскоим клубом истекал летом 2022 года.
В текущем сезоне Грулев сыграл за «Динамо» 16 матчей в РПЛ, забил шесть голов и отдал одну результативную передачу.
Дополнительная информация:
https://fcdm.ru/news/vyaceslav-grulyov-prodlil-kontrakt-s-dinamo
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