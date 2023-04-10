Экс-главный тренер сборной России Игнатьев назвал причины спада в игре «Спартака»

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев высказался о последних результатах «Спартака».

Московская команда не может выиграть на протяжении пяти матчей.

«Это связано с тем, что команда стала несколько иная по сравнению с тем, что было ранее. Они потеряли группу игроков, которая придавала им надежность, уверенность и мастерство в заключительной фазе. Квинси Промес — один из лучших бомбардиров российского чемпионата. Что еще нужно команде, если в ее стане играет такой футболист? На данном этапе, к сожалению, он не выступает. Игроки красно-белых стали медленнее, отсюда появилась предсказуемость. Для соперника стало все реально, особенно выстраивать игру против «Спартака», — цитирует Игнатьева Betonmobile.ru.

«Спартак» после 22 туров располагается на третьем месте в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 42 очка.