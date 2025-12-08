Гришин: «Уже даже глухонемые говорят, что ЦСКА нужен забивной форвард»

Бывший полузащитник ЦСКА Александр Гришин в интервью «СЭ» оценил перспективы армейцев в этом сезоне.

— Как расценить промежуточное четвертое место ЦСКА?

— Челестини молодец! Его нужно похвалить. Ведет себя правильно. Человек ни от кого не зависит. Если команда играет хорошо, он ее хвалит. Если плохо, то он тоже дает ей объективную оценку. Четвертое место точно не повод для грусти. Отставание от лидера — четыре очка. Все близко. Так что нормальный результат. Впереди 12 туров.

— Но без нападающего миссия невыполнима?

— Мне кажется, об этом уже даже глухонемые говорят. Если армейцы не найдут забивного форварда, то... Ну вы посчитайте сами, 70 процентов голов забивают защитники. Сегодня Мойзес отличился. Ну как может команда претендовать на первое место с таким раскладом? Просто сравните с качеством футбола «Краснодара», — сказал Гришин «СЭ».

ЦСКА ушел на зимнюю паузу на четвертом месте в турнирной таблице РПЛ. Армейцы набрали 36 очков в 18 турах.