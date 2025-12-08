В махачкалинском «Динамо» сообщили, что решение по будущему Биджиева будет принято в ближайшие дни

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о будущем главного тренера команды Хасанби Биджиева.

«Решение Хасанби Эдуардович принял после игры, но клуб для себя взял паузу. Мы услышали его, но решение примем в течение нескольких дней. Я считаю, что принимать решение по смене тренера надо не на эмоциях», — сказал Газизов «СЭ».

После поражения в матче 18-го тура РПЛ против «Пари НН» (0:1) Хасанби Биджиев подал в отставку.