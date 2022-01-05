Бывший полузащитник ЦСКА Александр Гришин прокомментировал увольнение Виктора Гончаренко с поста главного тренера «Краснодара».

«Неожиданное решение, — приводит слова Гришина «Чемпионат». — Если и увольнять тренера, то в декабре после последнего матча и за что-то. Здесь же произошла какая-то вещь внутри «Краснодара». Конечно, неожиданно, когда тренера увольняют перед сборами. Если первую часть чемпионата команда немножко неровно прошла, то потом начала выправляться, занимает пятое место».

Контракт Гончаренко с краснодарским клубом действовал до лета 2023 года. После 18 туров Тинькофф РПЛ «Краснодар» набрал 29 очков и занимает шестое место в турнирной таблице.