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Гришин — об отставке Гончаренко: «Неожиданное решение. Если и увольнять тренера, то за что-то»

Гришин назвал неожиданным увольнение Гончаренко из «Краснодара»
19:40
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Бывший полузащитник ЦСКА Александр Гришин прокомментировал увольнение Виктора Гончаренко с поста главного тренера «Краснодара».

«Неожиданное решение, — приводит слова Гришина «Чемпионат». — Если и увольнять тренера, то в декабре после последнего матча и за что-то. Здесь же произошла какая-то вещь внутри «Краснодара». Конечно, неожиданно, когда тренера увольняют перед сборами. Если первую часть чемпионата команда немножко неровно прошла, то потом начала выправляться, занимает пятое место».

Контракт Гончаренко с краснодарским клубом действовал до лета 2023 года. После 18 туров Тинькофф РПЛ «Краснодар» набрал 29 очков и занимает шестое место в турнирной таблице.

Дополнительная информация:

https://www.championat.com/football/news-4566813-grishin-ob-uhode-goncharenko-neozhidannoe-reshenie-esli-i-uvolnyat-trenera-to-za-chto-to.html

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Карен Саркисян все материалы автора

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