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Геркус — об отставке Гончаренко: «Кандидатура нового тренера скажет многое о причинах ухода старого»

20:44
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Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус отреагировал на решение «Краснодара» отправить в отставку главного тренера Виктора Гончаренко.

«Итак, у нас третья громкая тренерская отставка в сезоне. За Николичем и Виторией настал черед Гончаренко. Головы летят. Гончаренко (в отличие от его коллег) уволили после Нового года, хорошенько поразмыслив, незадолго до сборов.

О чем это говорит? О том, что замена подобрана и утверждена. Есть слух о Николиче, очень любопытный. Но я бы не исключал и других вариантов. В любом случае кандидатура нового тренера скажет многое о причинах ухода старого. Подождем немного», — написал Геркус в Telegram-канале.

Контракт Гончаренко с «Краснодаром» действовал до лета 2023 года. Команда находится на пятом месте в турнирной таблице чемпионата России.

Дополнительная информация:

https://t.me/gerkus_fm/700

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Екатерина Савостина все материалы автора

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