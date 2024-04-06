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Судейство

Сегодня, 20:00

Президент «Урала»: «Бьемся с «Сочи» за выживание. Нас судит Кукуян — арбитр из Сочи»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Президент «Урала» Григорий Иванов в интервью «СЭ» заявил, что не понимает, почему матч 23-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (1:2) доверили судить Павлу Кукуяну.

— Вы когда-то просили не назначать Бобровского на матчи «Урала».

— Ну просил. А что толку-то?! Его опять назначили. Теперь ВАР! Проси, не проси... А Кукуян?

— Что Кукуян?

— Мы же боремся с «Сочи» за выживание. Так? И к нам присылают судью из Сочи... Я не понимаю решений наших судейских властей. Не понимаю! Почему к нам присылают Бобровского и Кукуяна? Пусть объяснят! Кукуян нас судит через тур... Что он сегодня натворил? Я ведь ничего сделать не могу! Что мне остается? Или закончить с футболом, или продолжить работать... Не знаю... Играли-то мы сегодня неплохо. Да, не вошли в матч, начало осталось за гостями. Но ведь сравняли. Перехватили инициативу. Я же видел, с каким настроем выходили парни на второй тайм. Как у них глаза горели! А тут Кукуян...

Павел Кукуян в&nbsp;матче &laquo;Урала&raquo; и &laquo;Крыльев Советов&raquo;. «Кукуян говорит: «У Ежова весь рот в крови». А мы-то тут при чем?!» Президент «Урала» разнес судейство

«Урал» с 20 очками занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ. «Сочи» находится на 16-й строчке с 14 баллами.

РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Сочи
ФК Урал
Григорий Иванов (руководитель)
4
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 22 12 7 3 35-21 43
2
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 Кр. Советов 22 9 6 7 39-33 33
5
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
6
 Локомотив 21 8 9 4 33-28 33
7
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
8
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
9
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
10
 Пари НН 22 8 4 10 20-23 28
11
 Факел 21 6 8 7 18-20 26
12
 Ахмат 21 5 5 11 20-27 20
13
 Урал 22 5 5 12 20-35 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
16
 Сочи 21 3 5 13 21-35 14
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30 тур
6.04 14:00
Урал – Кр. Советов
 1 : 2
6.04 16:30
Пари НН – Краснодар
 3 : 4
6.04 20:00
Ростов – Сочи
 - : -
7.04 14:00
ЦСКА – Факел
 - : -
7.04 16:30
Зенит – Балтика
 - : -
7.04 16:30
Ахмат – Локомотив
 - : -
7.04 19:30
Динамо – Спартак
 - : -
8.04 17:00
Оренбург – Рубин
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 11
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 17 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 20 1 2
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 16 1 5
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