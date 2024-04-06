Колосков — о победе «Краснодара» над «Пари НН»: «Они четыре забили, разве это не чемпионская игра?»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился впечатлениями от матча 23-го тура РПЛ между «Пари НН» и «Краснодаром» (3:4).

«Мне кажется эти критерии очень размыты, чемпионская игра или не чемпионская. Они четыре забили, разве это не чемпионская игра? Да, еще три пропустили — это много. Тем более от «Пари НН», которые вообще забивают очень мало», — сказал Колосков «СЭ».

Благодаря победе над «Пари НН» «Краснодар» набрал 43 очка и возглавил турнирную таблицу РПЛ, опередив «Зенит» (41). Однако у сине-бело-голубых есть один матч в запасе — в воскресенье, 7 апреля, петербургская команда сыграет с «Балтикой».

«Пари НН» располагается на 10-й строчке, имея в своем активе 28 набранных очков.

(Александр Абустин)