Тарханов о Педро: «Думаю, он станет звездой уровня Малкома»

Российский тренер Александр Тарханов высказался об игре нападающего «Зенита» Педро.

3 апреля 18-летний бразилец оформил дубль в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России со «Спартаком» (2:1).

«Педро — просто красавец. Уже видно, что парнишка очень талантлив. Скорость, удар, дрибллинг. Все при нем. У него точно большое будущее. «Зенит» снова здорово сработал. Думаю, он станет звездой уровня Малкома», — приводит слова Тарханова «РБ Спорт».

Педро перешел в «Зенит» в феврале 2024 года. Сумма его трансфера из «Коринтианса» составила 9 миллионов евро.