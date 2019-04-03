"Грешим поспешностью действий в завершении атаки". Федотов - о победе над "Крыльями"

Главный тренер "Оренбурга" Владимир Федотов после победы над "Крыльями Советов" в перенесенном матче 16-го тура премьер-лиги (3:1) заявил, что его команда чересчур поспешно действовала в атаке во втором тайме.

- Очень сложный матч. Было обескураживающее и скомканное начало, - сказал Федотов на пресс-конференции. - Нас простили на первых минутах. Но в дальнейшем мы собрались, четче стали играть в обороне. Не хватало быстрого принятия решений. Нужно было использовать свободные зоны в первом тайме. Но забили два гола: помогли стандарты. Это тоже плод усилий команды.

Во втором тайме имели много хороших подходов. Грешим поспешностью действий в заключительной фазе атаки. Сорперник выглядел достаточно серьезно, "Крылья" укомплектованы хорошими футболистами. Нам было непросто.

"Оренбург" занимает 8-е место в турнирной таблице, имея в активе 29 очков.

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