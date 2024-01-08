Гранат считает, что прогресс Тюкавина связан с приходом Смолова в «Динамо»

Бывший футболист сборной России Владимир Гранат поделился мыслями о прогрессе нападающего «Динамо» Константина Тюкавина.

«Можно ли прогресс Тюкавина связать с приходом Смолова в команду? Однозначно! У Тюкавина конкуренция с одним из лучших нападающих нашего чемпионата. Видно влияние Федора. Для молодых ребят он авторитет. Это о многом говорит», — цитирует Граната Legalbet.

В текущем сезоне 33-летний Смолов принял участие в 16 матчах «Динамо» в РПЛ, в которых отметился 4 забитыми мячами и 3 голевыми передачами.

На счету 21-летнего Тюкавина 18 игр в чемпионате России этого сезона. В них он забил 8 голов и отдал 5 результативных передач.