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Сегодня, 13:29

Гранат считает, что прогресс Тюкавина связан с приходом Смолова в «Динамо»

Алина Савинова
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Бывший футболист сборной России Владимир Гранат поделился мыслями о прогрессе нападающего «Динамо» Константина Тюкавина.

«Можно ли прогресс Тюкавина связать с приходом Смолова в команду? Однозначно! У Тюкавина конкуренция с одним из лучших нападающих нашего чемпионата. Видно влияние Федора. Для молодых ребят он авторитет. Это о многом говорит», — цитирует Граната Legalbet.

В текущем сезоне 33-летний Смолов принял участие в 16 матчах «Динамо» в РПЛ, в которых отметился 4 забитыми мячами и 3 голевыми передачами.

На счету 21-летнего Тюкавина 18 игр в чемпионате России этого сезона. В них он забил 8 голов и отдал 5 результативных передач.

Источник: https://legalbet.ru/news/granat-zayavil-chto-progress-tyukavina-svyazan-s/
Владимир Гранат
Федор Смолов
ФК Динамо (Москва)
Константин Тюкавин
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Ростов – Кр. Советов
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Краснодар – Рубин
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Пари НН – Факел
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