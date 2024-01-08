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Сегодня, 13:33

Тарасов рассказал о своих доходах после завершения карьеры: «Зарабатываю не меньше»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Дмитрий Тарасов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший футболист сборной России Дмитрий Тарасов признался, что зарабатывает не меньше, чем до завершения карьеры.

«Могу сказать, что сейчас зарабатываю не меньше, чем на пике карьеры. Есть тот финансовый уровень, который мне нужен для поддержания комфортной жизни. Планы — вырасти еще больше, к этому все идет. Я в разных направлениях развиваюсь: есть бизнес и разные истории, которые приносят доход», — сказал Тарасов в интервью на Youtube-канале «Коммент.Шоу».

Тарасов объявил о приостановке карьеры в 2021 году. В марте полузащитнику исполнится 37 лет. В ходе карьеры воспитанник «Спартака» выступал за «Томь», «Москву», «Локомотив», «Рубин» и «Велес». На счету Тарасова 1 гол в 8 матчах за сборную России.

Дмитрий Тарасов
Футбол
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
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30 тур
2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
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