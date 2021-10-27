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Крыховяк рассказал, почему Гончаренко сделал его капитаном «Краснодара»

08:30
Виктор Гончаренко. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Виктор Гончаренко. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Полузащитник «Краснодара» Гжегож Крыховяк в интервью «СЭ» заявил, что для него гордость — быть капитаном своего нового клуба.

— Ты только пришел в «Краснодар» и тут же стал капитаном. Удивился?

— Горжусь, это для меня много значит. Новый игрок, только пришел — и тренер сразу дает повязку. Это большая ответственность, которая обязывает тебя показывать топ-игру в каждом матче — для тренера и всей команды. Если тренер доверился мне, показал, что я важный игрок, значит, я должен показывать на поле больше, чем остальные. Мне это нравится, это мотивирует.

— Гончаренко объяснил, почему дал тебе повязку?

— Впервые это случилось, потому что Сафонов пропускал матч. Он хотел, чтобы капитаном был человек, который находился рядом с судьями и мог говорить с игроками на поле.

Полностью интервью с Гжегожем Крыховяком читайте на сайте «СЭ»

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Севастиан Терлецкий все материалы автора

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