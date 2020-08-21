«Готовьте 100 миллионов или даже не пишите». «Спартак» не хочет отдавать сына Ларссона «Барселоне»

Официальный Twitter «Спартака» отреагировал на новость о включении в тренерский штаб «Барселоны» легендарного шведского футболиста Хенрика Ларссона.

В составе красно-белых выступает сын Хенрика, Джордан, с которым и связана шутка пресс-службы московского клуба.

— Догадываемся, кто будет вашей трансферной целью, но этот парень нужен нам самим, — говорится в сообщении «Спартака» в Twitter. — Готовьте 100 миллионов или даже не пишите.

Догадываемся, кто будет вашей трансферной целью, но этот парень нужен нам самим. Готовьте 100 млн или даже не пишите. https://t.co/DXjJG9JcfL — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) August 21, 2020

Ларссон-младший перешел в «Спартак» летом 2019 года. На его счету 12 голов и 5 результативных передач в 33 матчах.