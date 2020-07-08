«Готовимся и верим, что сможем добиться успеха». Иванов — о матче с «Динамо»
8 июля 2020, 06:21
Президент «Урала» Григорий Иванов верит в успех своей команды в матче 27-го тура Тинькофф-чемпионата России против «Динамо». Игра состоится завтра и начнется в 17.00 по московскому времени.
— Сейчас любой соперник опасен, особенно в нынешнем жестком графике, — цитируют «Известия» Иванова. — Поэтому к каждой встрече готовимся с максимальной отдачей. Мы по-прежнему выступаем в Кубке России, скоро полуфинал с «Химками», но не делим турниры на важные и неважные. Тем более есть шанс попасть в еврокубки и через чемпионат. Так что готовимся к «Динамо» и верим, что сможем добиться успеха.
Дополнительная информация:
https://iz.ru/1032488/aleksei-fomin/derbi-na-reabilitatciiu-vosstanut-li-krasno-belye-v-matche-s-loko
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 27-й тур. «Спартак» — «Локомотив» и другие матчи
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