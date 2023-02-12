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Гладилин считает, что Мамаев рано завершил карьеру футболиста

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Гладилин отреагировал на решение Павла Мамаева завершить карьеру.

«Это его решение. Видимо, не было хороших вариантов. Он поиграл в футбол, был в хорошем клубе. Возможно, он чувствует, что на хорошем уровне он играть не может, а доигрывать он не видит смысла. Но ушел из футбола он рано. Он еще не в том возрасте, чтобы заканчивать. Видимо, ему есть чем заниматься», — приводит слова Гладилина «Газета.Ru».

Последним клубом 34-летнего футболиста были «Химки». Подмосковный клуб не стал продлевать контракт с хавбеком летом 2022 года. Ранее Мамаев выступал за «Торпедо», ЦСКА, «Краснодар» и «Ростов».

Мамаев является чемпионом России, трехкратным обладателем Кубка России и двукратным обладателем Суперкубка страны в составе ЦСКА.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/02/12/19726891.shtml?updated
Павел Мамаев
Футбол
РПЛ
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2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
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 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
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Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
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Филипе Силва Малком

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