13 мая, 00:16

Гончаренко — о 5:2 с «Крыльями Советов»: «Сейчас не до рекордов и дифирамбов»

Сергей Разин
корреспондент

Главный тренер «Пари НН» Виктор Гончаренко подвел итоги матча 28-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (5:2).

«Вот как получается: от любви до ненависти один шаг. Маленькие детали решают, куда может качнуться маятник: от одного неверного паса или падения зависит исход встречи. Так получается: у нас или любят, или ненавидят. Тем и прекрасен футбол. Хочется поздравить команду и болельщиков с победой. Не случайно мы говорим, что играем для них.

Такие матчи привлекают еще больше людей на трибуны. Хотелось бы, чтобы на следующую игру против «Факела» пришло еще больше болельщиков. Сейчас можно насладиться этим вечером. Но сразу нужно забыть игру с «Крыльями Советов» и готовиться к матчу с «Факелом». Мы понимаем, на каком месте находимся в турнирной таблице и что к игре с «Факелом» нам нужно подойти во всеоружии. Сейчас не до рекордов и не до дифирамбов. Нужно быть спокойными», — приводит слова Гончаренко официальный сайт клуба.

После этого матча «Пари НН» с 26 очками занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ, «Крылья Советов» с 30 очками — на 10-й строчке.

    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 16 10 3 3 26-14 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 16 7 8 1 21-7 29
    6
    		 Спартак 16 8 4 4 25-21 28
    7
    		 Рубин 16 6 5 5 16-19 23
    8
    		 Акрон 16 5 6 5 21-22 21
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 16 4 4 8 19-24 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 16 2 6 8 17-26 12
    15
    		 Сочи 16 2 2 12 14-37 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
