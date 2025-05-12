Opta: шансы «Краснодара» на чемпионство в РПЛ составляют 55 процентов, «Зенита» — 45

Аналитическая система портала Opta обновила данные касательно шансов клубов РПЛ на чемпионство в сезоне-2024/25.

Шансы лидирующего в турнирной таблице «Краснодара» оцениваются в 54,7 процента. У «Зенита», который занимает второе место — 45,3 процента.

В борьбе за бронзу наибольшие шансы у ЦСКА — 85,2 процента, у московского «Динамо» — 10,3 процента, у «Спартака» — 3,2.

«Краснодар» после 28 туров набрал 61 очков. У «Зенита» — 60 очков, у ЦСКА — 55. Далее идет «Динамо» (53) и «Спартак» (51).