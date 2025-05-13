Глебов: «Динамо» по силам закончить сезон в топ-3 РПЛ»

Полузащитник «Динамо» Данил Глебов прокомментировал победу в матче 28-го тура РПЛ против «Спартака» (2:0) и оценил шансы команды на попадание в медали.

— Бились от первой до последней минуты, старались дисциплинированно играть и не давать сопернику показывать свои лучшие качества, — приводят слова Глебова «Известия». — Сами использовали свои моменты и могли забить еще. На мой взгляд, заслуженная победа.

— Настрой на «Спартак» был особый?

— У нас на каждый матч настрой максимальный. Тем более что сейчас мы ведем борьбу за медали, имеем хорошие шансы закончить чемпионат на третьем месте. Для этого надо побеждать. И матч со «Спартаком» надо было выиграть. Так что все понимали, что это за игра. Теперь надо победить в оставшихся двух матчах.

— Шансы на бронзовые медали высокие?

— Считаю, что нам по силам закончить сезон в топ-3. Понятно, что не все от нас зависит, поскольку отстаем от ЦСКА на два очка. Но, повторюсь, надо сделать то, что мы можем: выиграть два последних матча. А там видно будет, к какому месту это нас приведет.

«Динамо» после 28-го тура с 53 очками занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от идущего на третьей строчке ЦСКА на 2 очка.