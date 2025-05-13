Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2025
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ

13 мая, 00:48

Глебов: «Динамо» по силам закончить сезон в топ-3 РПЛ»

Сергей Разин
корреспондент

Полузащитник «Динамо» Данил Глебов прокомментировал победу в матче 28-го тура РПЛ против «Спартака» (2:0) и оценил шансы команды на попадание в медали.

— Бились от первой до последней минуты, старались дисциплинированно играть и не давать сопернику показывать свои лучшие качества, — приводят слова Глебова «Известия». — Сами использовали свои моменты и могли забить еще. На мой взгляд, заслуженная победа.

— Настрой на «Спартак» был особый?

— У нас на каждый матч настрой максимальный. Тем более что сейчас мы ведем борьбу за медали, имеем хорошие шансы закончить чемпионат на третьем месте. Для этого надо побеждать. И матч со «Спартаком» надо было выиграть. Так что все понимали, что это за игра. Теперь надо победить в оставшихся двух матчах.

— Шансы на бронзовые медали высокие?

— Считаю, что нам по силам закончить сезон в топ-3. Понятно, что не все от нас зависит, поскольку отстаем от ЦСКА на два очка. Но, повторюсь, надо сделать то, что мы можем: выиграть два последних матча. А там видно будет, к какому месту это нас приведет.

«Динамо» после 28-го тура с 53 очками занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от идущего на третьей строчке ЦСКА на 2 очка.

Источник: Известия
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Данил Глебов
ФК Динамо (Москва)
Читайте также
У бывшего футболиста сборной России Алдонина выявили тяжелое заболевание
В Госдуму внесут законопроект о борьбе с «бабушкиной» схемой с квартирами
Трамп назвал последствия отказа Киева от мирного урегулирования
Галактионову дадут новую зарплату, но оставят сразу без пяти футболистов и Баринова. Что происходит в «Локомотиве»
Саночников Репилова и Перетягина арестовали по делу о мошенничестве
Украинский музыкант и сооснователь DZIDZIO Лесик Сам скончался на 58-м году жизни
Популярное видео
«Спартак» обыграл ЦСКА, «Рубин» победил «Ахмат»: голы дня
«Спартак» обыграл ЦСКА, «Рубин» победил «Ахмат»: голы дня
«Арсенал» — «Черноморец»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Черноморец»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 16-го тура 21 ноября
РПЛ: видео всех голов 16-го тура 21 ноября
«Волга» — «Торпедо»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Торпедо»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
Материалы сюжета: РПЛ, 28-й тур: ЦСКА — «Краснодар», «Динамо» — «Спартак» и другие матчи
«Каждый сам выбирает, чему верить». «Крылья Советов» якобы хотят проверить футболистов после поражения от «Пари НН» — это правда?
Станковича оштрафовали на 250 тысяч рублей за жесты в матче с «Динамо». Впереди новые наказания — за истерику с «Ростовом»
ЭСК: Кукуляк верно не назначил два пенальти в ворота «Локомотива» в матче с «Факелом»
ЭСК поддержала оба решения Сухого не назначать пенальти в ворота «Динамо» в матче со «Спартаком»
Министр просвещения РФ Кравцов поставил оценку «Спартаку» за текущий сезон
«Пари НН» — «Крылья Советов»: РПЛ, 28-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Красно-белый Аквариум7

    Гаттузо Крут!!!!!!#!

    13.05.2025

  • Красно-белый Аквариум7

    Звонишь, как последняя шлюха... с Ленинградки ((

    13.05.2025

  • blue-white!

    Краснодар тоже одним составом играет, на замене Олусегун да Кривцов...

    13.05.2025

  • ёzhic8

    у нас состав то сейчас, на замене один Маухуб был из серьезных не считать же Макара таким остальные дети - Смелов, Окишор, Александров как можно Краснодар обыграть или даже вничью сыграть - не представляю, это не Спартак

    13.05.2025

  • blue-white!

    Я конечно надеюсь, что Ростов чпокнет бомжей в следующем туре, а быки обыграют Оренбург, тогда кубанцам можно будет и не напрягаться с нами в 30 туре. Конечно это фантастика, ростовчанам уже ничего не надо, 7-е или 8-е место не шибко большая разница, могут как и в прошлом сезоне слиться хехемону, получив от газовых прибавку к бюджету на следующий сезон...

    13.05.2025

  • ёzhic8

    да всей стране плевать на нашу бронзу главное - чтобы в последнем туре сыграли как надо правда "как надо" у всех разное

    13.05.2025

  • blue-white!

    3-е и 4-е не так важно, главное наконец-то одолели заклятых. Я готов променять нашу бронзу на чемпионство Краснодара...

    13.05.2025

  • ёzhic8

    Ну да, а ЦСКА проиграет Локомотиву Смешно Тот ЦСКА, который выиграл 1-0, тому Локомотиву, который выиграл 1-0 Только первые у Краснодара, а вторые у Факела

    13.05.2025

  • blue-white!

    Хорошее приобретение. По началу не всё получалось, была микротравма. Но потихонечку начинает вливаться в команду и становиться лидером. Именно такого игрока нам не хватало. Думаю в новом сезоне он должен выводить команду с капитанской повязкой.

    13.05.2025

  • vvi432

    Глебов становится лидером Динамо

    13.05.2025

  • Гаттузо Крут!!!!!!#!

    Есть одна тонкость. При равенстве очков преимущество будет у армейцев т.к. они дважды обыграли полицаев. А значит надежда только на победу Лохо, ибо в последнем туре конявые играют дома с НиНо и вряд ли потеряют очки. Да и победить просрочку в гостях это задача не из простых, если учесть, как их лояльно судят дома. В любом случае пусть бьются по чесноку в последнем туре.

    13.05.2025

  • RSMsouth

    Ппц Красу - такое Динамо им в честной игре не одолеть

    13.05.2025

  • голос из Санкт-Петербурга

    Ну так и заканчивайте чемпионат в тройке! Болельщики Зенита будут не против!

    13.05.2025

  • alekdixon

    Появилась новая звезда в РПЛ,а мы и не знали.

    13.05.2025

  • Kuch777

    Глебов, тебе в Краснодаре играть, в тройку он захотел!

    13.05.2025

  • Ни кто кроме нас

    Очень много Глебова. Очень переоцененный персонаж Карпина

    13.05.2025

    • Гончаренко — о 5:2 с «Крыльями Советов»: «Сейчас не до рекордов и дифирамбов»

    Глебов — об уходе Лички: «Обидно, когда не можешь добиться результата и это приводит к отставке тренера»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 16 10 3 3 26-14 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 16 7 8 1 21-7 29
    6
    		 Спартак 16 8 4 4 25-21 28
    7
    		 Рубин 16 6 5 5 16-19 23
    8
    		 Акрон 16 5 6 5 21-22 21
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 16 4 4 8 19-24 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 16 2 6 8 17-26 12
    15
    		 Сочи 16 2 2 12 14-37 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи 3 : 2
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика 0 : 0
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА 1 : 0
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат 1 : 0
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 9
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 7 1 2
    Вся статистика

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости