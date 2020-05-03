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Гончаренко показал, как сыграл в футбол с сыном на деревенском поле

14:21
Виктор Гончаренко. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Виктор Гончаренко. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко опубликовал новое видео в Instagram. 42-летний белорусский специалист показал подписчикам видео, на котором он сыграл в футбол со своим сыном.

«Победил футбол!» — подписал видео Гончаренко. Ранее тренер красно-синих признался, что ему не хватает футбола и он собирается сыграть на деревенском поле.

«Футбол должен вернуться». Главный тренер ЦСКА Гончаренко показал новое видео

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