«Футбол должен вернуться». Главный тренер ЦСКА Гончаренко показал новое видео
13:24
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко признался, что с нетерпением ждем возобновления футбольных соревнований.
— Футбол должен вернуться, — сказал Гончаренко в Instagram. — Сначала мы вернемся к истокам. Вот такое деревенское поле. Это то, с чего мы начинали в детстве. К счастью, такие поля еще остались.
Затем должна вернуться РПЛ. А после этого вернется Лига чемпионов.
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