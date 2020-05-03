«Футбол должен вернуться». Главный тренер ЦСКА Гончаренко показал новое видео

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко признался, что с нетерпением ждем возобновления футбольных соревнований.

— Футбол должен вернуться, — сказал Гончаренко в Instagram. — Сначала мы вернемся к истокам. Вот такое деревенское поле. Это то, с чего мы начинали в детстве. К счастью, такие поля еще остались.

Затем должна вернуться РПЛ. А после этого вернется Лига чемпионов.