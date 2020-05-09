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Гончаренко объяснил, в чем основная проблема Чалова в текущем сезоне

20:06
Федор Чалов и Виктор Гончаренко. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Федор Чалов и Виктор Гончаренко. Фото Александр Федоров, "СЭ"
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Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко оценил уровень игры форварда Федора Чалова.

— В чем сейчас проблема Чалова. Она не в том, что его можно критиковать, что он плохо играет, он всю ту же самую работу делает, но, может быть, за исключением каких-либо нюансов. Но у него пропала та реализация, которая была раньше, — сказал Гончаренко в подкасте «Cappuccino & Catenaccio».

В сезоне-2019/20 22-летний Чалов провел 31 матч за красно-синих, забил 6 голов и сделал 5 результативных передач.

Дополнительная информация:

https://catenaccio.podster.fm/

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