Гончаренко объяснил, в чем основная проблема Чалова в текущем сезоне

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко оценил уровень игры форварда Федора Чалова.

— В чем сейчас проблема Чалова. Она не в том, что его можно критиковать, что он плохо играет, он всю ту же самую работу делает, но, может быть, за исключением каких-либо нюансов. Но у него пропала та реализация, которая была раньше, — сказал Гончаренко в подкасте «Cappuccino & Catenaccio».

В сезоне-2019/20 22-летний Чалов провел 31 матч за красно-синих, забил 6 голов и сделал 5 результативных передач.