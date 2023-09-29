Гончаренко не сказал ни слова на пресс-конференции после матча с «Ростовом»

Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко снова не сказал ни слова после матча с «Ростовом» (2:2) в 10-м туре РПЛ — на этот раз на пресс-конференции после игры.

Ранее специалист не стал отвечать на вопросы во время флеш-интервью после встречи.

По ходу матча главный арбитр встречи Роман Галимов назначил спорный пенальти в ворота «Урала», который позволил «Ростову» отыграть один мяч.

Во втором тайме судья удалил хавбека Андрея Егорычева, вероятно, расценив действия игрока, как фол последней надежды.

Серия «Ростова» без побед в РПЛ длится уже 6 матчей — 3 ничьих и 3 поражения. «Урал» не побеждает в чемпионате России на протяжении 5 матчей — 3 поражения и 2 ничьих.

«Ростов» с 10 очками занимает 11-е место в РПЛ. «Урал» с 15 очками — на 7-м месте.