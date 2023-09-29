«Ростов» — «Урал»: судья Галимов удалил Егорычева после фола на Мохеби

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«Урал» остался вдесятером в выездном матче с «Ростовом» в 10-м туре РПЛ.

Главный арбитр матча Роман Галимов удалил хавбека гостей Андрея Егорычева после фола на Мохаммаде Мохеби на 78-й минуте встречи.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.