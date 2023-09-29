«Ростов» — «Урал»: Осипенко реализовал пенальти

«Ростов» отыграл один мяч в матче с «Уралом» в 10-м туре РПЛ — 1:2.

Хозяева забили ударом с одиннадцатиметрового на 33-й минуте. Удар реализовал Максим Осипенко.

Главный судья Роман Галимов указал на точку после игры рукой Кики, в верховой борьбе с хавбеком «Ростова» Хореном Байрамяном. Галимов принял решение о назначении пенальти после просмотра видеоповтора.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.