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Судейство

Сегодня, 21:18

Иванов раскритиковал работу арбитра Галимова: «Его надо было давно выгнать и закончить его судейство»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Президент «Урала» Григорий Иванов в разговоре с «СЭ» жестко раскритиковал арбитра Романа Галимова после ничьей с «Ростовом» (2:2) в матче 10-го тура РПЛ.

«Галимов? Его надо было давно выгнать и закончить его судейство, ну а зачем? Я его еще отмазывал, что он такой хороший парень, что он так судит. А он негодяй! Взял и удалил. Удаления никакого не было, и фола, нам поставил пенальти. Ну что это такое. Я уже не знаю с кем разговаривать, с кем бороться, что делать», — сказал Иванов «СЭ».

В первом тайме матча Галимов назначил спорный пенальти в ворота «Урала», который позволил «Ростову» отыграть один мяч.

Хорен Байрамян и&nbsp;Кики. «Ростов» — «Урал»: ошибочно назначен пенальти в ворота гостей

Во втором тайме судья удалил хавбека Андрея Егорычева расценив действия игрока, как фол «последней надежды».

Серия «Ростова» без побед в РПЛ длится уже 6 матчей — 3 ничьих и 3 поражения. «Урал» не побеждает в чемпионате России на протяжении 5 матчей — 3 поражения и 2 ничьих.

«Ростов» с 10 очками занимает 11-е место в РПЛ. «Урал» с 15 очками — на 7-м месте.

РПЛ
ФК Ростов
ФК Урал
Григорий Иванов (руководитель)
Роман Галимов
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-3 21
2
 Кр. Советов 9 5 3 1 21-12 18
3
 Зенит 9 5 2 2 19-8 17
4
 Спартак 9 5 1 3 14-12 16
5
 Динамо 9 4 3 2 16-14 15
6
 Локомотив 9 4 3 2 15-14 15
7
 Урал 10 4 3 3 10-12 15
8
 Пари НН 9 4 2 3 9-8 14
9
 ЦСКА 9 3 4 2 19-15 13
10
 Ахмат 9 3 2 4 11-10 11
11
 Ростов 10 2 4 4 15-21 10
12
 Рубин 9 2 3 4 10-18 9
13
 Оренбург 9 2 2 5 10-16 8
14
 Балтика 9 2 1 6 9-15 7
15
 Сочи 9 2 0 7 9-14 6
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 Факел 9 1 2 6 5-14 5
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