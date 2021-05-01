Гончаренко: «Красные карточки? Дело не в «Краснодаре», а в общем стиле судейства»
Главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко прокомментировал поражение от «Сочи» (1:3) в матче 28-го тура Тинькофф РПЛ.
— После того, как пропустили с пенальти, быстро выправили ситуацию, — отметил Гончаренко. — До удаления хорошо игру контролировали, пробовали найти опасные зоны в обороне «Сочи», чтобы выйти на ударную позицию. Где-то это удавалось, где-то не давалось. После удаления пошла другая игра. Нужно было попробовать забить второй мяч. Варианты, подходы были. Когда ты пропускаешь с пенальти, потом получаешь красную карточку — это двойной удар. Сложно оправиться, хотя хотелось бы, чтобы команда это делала. Все равно тот характер, который был на поле, нужен нам в дальнейшем. Хотелось бы, чтобы агрессивнее выходили те игроки, которые могут нас усилить.
43-летний Гончаренко также высказался о стиле судейства в чемпионате России и назвал задачи на остаток сезона
— Вы знаете, когда откроете статистику по европейским чемпионатам, то вы увидите, что у нас все команды получают красные карточки почти в каждой игре. Это тенденция, которая появилась, но мы не понимаем, откуда многие карточки берутся. Здесь дело не в «Краснодаре», а в общем стиле судейства. Второй момент без ответа — почему среди всех мировых чемпионатов наш поднялся на 2-3 место по желтым карточкам. Я пока ответа не нахожу.
Мы должны продолжать то же, что есть. Зона уверенности достаточно хорошая, качество команды очень высокое. Должны продолжать играть на победу, — добавил Гончаренко.
«Сочи» с 49 очками занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России. «Краснодар» — 38 баллов и 10-я строчка.
(Екатерина Потапова)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю