Гончаренко: «Красные карточки? Дело не в «Краснодаре», а в общем стиле судейства»

Главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко прокомментировал поражение от «Сочи» (1:3) в матче 28-го тура Тинькофф РПЛ.

— После того, как пропустили с пенальти, быстро выправили ситуацию, — отметил Гончаренко. — До удаления хорошо игру контролировали, пробовали найти опасные зоны в обороне «Сочи», чтобы выйти на ударную позицию. Где-то это удавалось, где-то не давалось. После удаления пошла другая игра. Нужно было попробовать забить второй мяч. Варианты, подходы были. Когда ты пропускаешь с пенальти, потом получаешь красную карточку — это двойной удар. Сложно оправиться, хотя хотелось бы, чтобы команда это делала. Все равно тот характер, который был на поле, нужен нам в дальнейшем. Хотелось бы, чтобы агрессивнее выходили те игроки, которые могут нас усилить.

43-летний Гончаренко также высказался о стиле судейства в чемпионате России и назвал задачи на остаток сезона

— Вы знаете, когда откроете статистику по европейским чемпионатам, то вы увидите, что у нас все команды получают красные карточки почти в каждой игре. Это тенденция, которая появилась, но мы не понимаем, откуда многие карточки берутся. Здесь дело не в «Краснодаре», а в общем стиле судейства. Второй момент без ответа — почему среди всех мировых чемпионатов наш поднялся на 2-3 место по желтым карточкам. Я пока ответа не нахожу.

Мы должны продолжать то же, что есть. Зона уверенности достаточно хорошая, качество команды очень высокое. Должны продолжать играть на победу, — добавил Гончаренко.

«Сочи» с 49 очками занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России. «Краснодар» — 38 баллов и 10-я строчка.

(Екатерина Потапова)