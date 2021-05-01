Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ
Судейство

Николаев считает, что Казарцев ошибочно не назначил пенальти в матче ЦСКА — «Уфа»

21:40
Теги:

Бывший судья Алексей Николаев прокомментировал спорный эпизод, произошедший на 86-й минуте матча 28-го тура Тинькофф РПЛ ЦСКА — «Уфа» (1:1).

Арбитр Василий Казарцев не назначил 11-метровый в ворота уфимцев после эпизода со стыком в штрафной площади гостей.

«В эпизоде с Кучаевым должен был быть назначен 11-метровый удар в ворота башкирской команды, а игроку «Уфы» показана желтая карточка», — сказал Николаев «СЭ».

Уже известно, что армейский клуб будет обращаться в ЭСК по неназначенному пенальти.

(Екатерина Звенигородская)

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Онопко — об игре ЦСКА с «Уфой»: «Мне непонятно, что происходит с командой»
Как актер Никита Панфилов узнал об измене жены
Водитель грузовика раскрыл подробности смертельного ДТП на Ставрополье
Синоптики предупредили о приближении к Земле сильной солнечной бури

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
4
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 28-й тур. Зенит — Локомотив, Краснодар — Сочи и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры