Николаев считает, что Казарцев ошибочно не назначил пенальти в матче ЦСКА — «Уфа»
Бывший судья Алексей Николаев прокомментировал спорный эпизод, произошедший на 86-й минуте матча 28-го тура Тинькофф РПЛ ЦСКА — «Уфа» (1:1).
Арбитр Василий Казарцев не назначил 11-метровый в ворота уфимцев после эпизода со стыком в штрафной площади гостей.
«В эпизоде с Кучаевым должен был быть назначен 11-метровый удар в ворота башкирской команды, а игроку «Уфы» показана желтая карточка», — сказал Николаев «СЭ».
Уже известно, что армейский клуб будет обращаться в ЭСК по неназначенному пенальти.
(Екатерина Звенигородская)
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