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Судейство

«Краснодар» — «Сочи»: за что Сиденков удалил Кабелла? Что происходит с российскими судьями?

22:28
Реми Кабелла прихватил руками соперника. Реми Кабелла прихватил руками соперника и почти сразу отпустил. Иван Сиденков вынес второе предупреждение Реми Кабелла. Иван Сиденков удаляет Реми Кабелла. Иван Сиденков. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Реми Кабелла прихватил руками соперника.
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На 78-й минуте матча 28-го тура Тинькофф чемпионата России «Краснодар» — «Сочи» арбитр Иван Сиденков вынес предупреждение Реми Кабелла. Оно стало для краснодарца вторым — ему пришлось покинуть поле. Правильно ли поступил судья?

Кабелла слегка прихватил руками соперника и почти сразу же отпустил. По моему мнению, которое поддержали несколько экспертов «СЭ», вторая желтая карточка за такой фол — чрезмерное наказание. Следовало ограничиться назначением штрафного удара.

Реми Кабелла прихватил руками соперника.
Реми Кабелла прихватил руками соперника.
Реми Кабелла прихватил руками соперника и почти сразу отпустил.
Реми Кабелла прихватил руками соперника и почти сразу отпустил.
Иван Сиденков вынес второе предупреждение Реми Кабелла.
Иван Сиденков вынес второе предупреждение Реми Кабелла.
Иван Сиденков удаляет Реми Кабелла.
Иван Сиденков удаляет Реми Кабелла.

В целом наши арбитры уже второй сезон перебарщивают с желтыми карточками, словно сводя управление игрой только к применению дисциплинарных санкций. В 27 турах чемпионата-2017/18 судьи вынесли 777 предупреждений, в таком же количестве игр в чемпионате-2020/21 — 1101. Наша премьер-лига не стала настолько грубой. Тогда что происходит с российскими арбитрами?

(Александр Бобров)

Краснодар — Сочи

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 28-й тур. Зенит — Локомотив, Краснодар — Сочи и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры