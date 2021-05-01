«Краснодар» — «Сочи»: за что Сиденков удалил Кабелла? Что происходит с российскими судьями?
На 78-й минуте матча 28-го тура Тинькофф чемпионата России «Краснодар» — «Сочи» арбитр Иван Сиденков вынес предупреждение Реми Кабелла. Оно стало для краснодарца вторым — ему пришлось покинуть поле. Правильно ли поступил судья?
Кабелла слегка прихватил руками соперника и почти сразу же отпустил. По моему мнению, которое поддержали несколько экспертов «СЭ», вторая желтая карточка за такой фол — чрезмерное наказание. Следовало ограничиться назначением штрафного удара.
В целом наши арбитры уже второй сезон перебарщивают с желтыми карточками, словно сводя управление игрой только к применению дисциплинарных санкций. В 27 турах чемпионата-2017/18 судьи вынесли 777 предупреждений, в таком же количестве игр в чемпионате-2020/21 — 1101. Наша премьер-лига не стала настолько грубой. Тогда что происходит с российскими арбитрами?
(Александр Бобров)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю