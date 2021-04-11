Ловрен пропустит матч против «Сочи» из-за повреждения мышечных тканей

Защитник «Зенита» Деян Ловрен не выйдет на поле в матче 25-го тура Тинькофф РПЛ против «Сочи» из-за повреждения мышечных тканей.

«Деян Ловрен, получивший повреждение мышечных тканей на одной из тренировок, не прилетел на игру и не сможет помочь команде.

Полный диагноз и период восстановления футболиста станут известны после окончательного обследования и тестов», – говорится в сообщение клуба в Twitter.

Деян Ловрен, получивший повреждение мышечных тканей на одной из тренировок, не прилетел на игру и не сможет помочь команде.



Полный диагноз и период восстановления футболиста станут известны после окончательного обследования и тестов. pic.twitter.com/F9dsmHFPpL – ФК «Зенит» (@zenit_spb) April 11, 2021

Встреча пройдет сегодня, 11 апреля, на стадионе «Фишт» в Сочи.