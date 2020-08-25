Гончаренко, Акинфеев и Семак знакомятся с Фуксом. Яркое представление новичка ЦСКА
16:03
Пресс-служба ЦСКА на своем Yоutube-канале представила ролик-представление новичка команды Бруно Фукса.
За основу взят сюжет мультфильма «Приключения капитана Врунгеля», где представлен одноименный персонаж. По ходу ролика 21-летний защитник знакомится с Гончаренко и Акинфеевым и сразу отправляется в плавание за кубком. По ходу путешествия корабль ЦСКА обгоняет всех соперников, в том числе, и удивленного Сергея Семака.
В нынешнем сезоне серии А бразилец провел два матча в составе «Интернасионала».
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