Гончаренко, Акинфеев и Семак знакомятся с Фуксом. Яркое представление новичка ЦСКА

Пресс-служба ЦСКА на своем Yоutube-канале представила ролик-представление новичка команды Бруно Фукса.

За основу взят сюжет мультфильма «Приключения капитана Врунгеля», где представлен одноименный персонаж. По ходу ролика 21-летний защитник знакомится с Гончаренко и Акинфеевым и сразу отправляется в плавание за кубком. По ходу путешествия корабль ЦСКА обгоняет всех соперников, в том числе, и удивленного Сергея Семака.

В нынешнем сезоне серии А бразилец провел два матча в составе «Интернасионала».