Головин посетил матч ЦСКА – "Крылья Советов"

Российский полузащитник "Монако" Александр Головин присутствовал на матче 30-го тура премьер-лиги ЦСКА – "Крылья Советов" (6:0). Армейцы набрали три очка и заняли четвертое место в турнирной таблице РПЛ.

- Сегодня на игре ЦСКА - "Крылья" было много дорогих красно-синим сердцам людей. Всегда рады видеть, Голова! - говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Напомним, что "Монако" Головина в матче 38-го тура чемпионата Франции проиграл на выезде "Ницце" со счетом 0:2, но остался в лиге 1 по итогам сезона, заняв 17-е место.

Сегодня на игре #ЦСКАкрылья было много дорогих красно-синим сердцам людей 😉 Всегда рады видеть, Голова! 🔴🔵 pic.twitter.com/wN9fpI7Jci – ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 26 мая 2019 г.

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