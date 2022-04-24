«Ростов» — «Спартак»: судья отменил гол Жиго из-за офсайда
Гол защитника «Спартака» Жиго в ворота «Ростова» отменили из-за офсайда
Гол защитника «Спартака» Самюэля Жиго в матче 26-го тура Тинькофф РПЛ против «Ростова» отменен.
На 33-й минуте Жиго забил после подачи с фланга, но оказался в офсайде. Главный судья встречи Виталий Мешков отменил гол, его решение было подтверждено после проверки ВАР.
Счет в матче сохранился прежним — 1:1. У «Ростова» на 14-й минуте забил Роман Тугарев, у «Спартака» на 17-й минуте отличился Александр Соболев.
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