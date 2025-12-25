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«Спартак» выпустил новогодний ролик «Мир без «Спартака» с шутками про «Зенит» и «Динамо»

Игнат Заздравин
Корреспондент

«Спартак» опубликовал шуточный новогодний ролик под названием «Мир без «Спартака».

По сюжету мини-фильма болельщик «Спартака» в преддверии Нового года случайно загадал, чтобы его любимой команды не существовало. На следующий день он проснулся в мире без «Спартака», где Александр Максименко стал певцом, Даниил Денисов — бойцом, Александр Довбня — комиком, а Манфред Угальде и Пабло Солари — актерами.

&laquo;Спартак&raquo; выпустил новогодний ролик.Как бы выглядел мир без «Спартака»? Новогодний ролик от красно-белых с шуткой над «Зенитом» и десятком отсылок

Также в ролике пошутили над «Зенитом» и «Динамо»: игроки сине-бело-голубых Жерсон, Дуглас Сантос и Вендел попали на баннер с подписью «Народная команда. Гордость российского футбола!», а главным тренером бело-голубых стал стример Илья Мэддисон, который ранее активно критиковал клуб и бывшего главного тренера «Динамо» Валерия Карпина.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 10 7 1 2 15-8 22
2
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
3
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
4
 Краснодар 10 6 3 1 16-10 21
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 10 4 0 6 15-20 12
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 10 2 6 2 14-15 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
13
 Локомотив 10 2 4 4 13-11 10
14
 Акрон 10 1 5 4 11-19 8
15
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
16
 Факел 10 0 3 7 6-18 3
Результаты / календарь
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17.10 14:00 Крылья Советов – Факел - : -
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон - : -
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар - : -
18.10 14:00 Зенит – Ахмат - : -
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА - : -
18.10 18:45 Спартак – Рубин - : -
18.10 21:00 Балтика – Ростов - : -
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 8
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 6
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 9 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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