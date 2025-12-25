«Спартак» выпустил новогодний ролик «Мир без «Спартака» с шутками про «Зенит» и «Динамо»

«Спартак» опубликовал шуточный новогодний ролик под названием «Мир без «Спартака».

По сюжету мини-фильма болельщик «Спартака» в преддверии Нового года случайно загадал, чтобы его любимой команды не существовало. На следующий день он проснулся в мире без «Спартака», где Александр Максименко стал певцом, Даниил Денисов — бойцом, Александр Довбня — комиком, а Манфред Угальде и Пабло Солари — актерами.

Также в ролике пошутили над «Зенитом» и «Динамо»: игроки сине-бело-голубых Жерсон, Дуглас Сантос и Вендел попали на баннер с подписью «Народная команда. Гордость российского футбола!», а главным тренером бело-голубых стал стример Илья Мэддисон, который ранее активно критиковал клуб и бывшего главного тренера «Динамо» Валерия Карпина.